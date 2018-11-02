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Ученые нашли взаимосвязь между полнотой и личностью человека

Ученые из США нашли взаимосвязь между полнотой и личностными характеристиками человека. Данные выводы специалисты сделали после проведения эксперимента.

Ученые нашли взаимосвязь между полнотой и личностью человека

В исследование приняли участие 76 студентов, которым было показано 70 фотографий мужчин и 70 женщин. После чего добровольцы должны были высказать свое мнение о каждом изображенном на снимке человеке, используя только 30 черт характера перечисленных на экране. Согласно полученным специалистами данным, в большинстве случаев полные люди ассоциируются с небрежностью и ленью, а худые — с энтузиазмом и уверенностью. Людей, которые имеют широкие плечи или грушевидную фигуру окрестили экстравертами и назвали конфликтными. Специалисты отметили, что нестандартные типы фигур часто имеют застенчивые и надежные люди.

Месяц назад исследователи нашли взаимосвязь между тонкой талией женщины и ее личностными характеристиками. Выяснилось, что обладательницы стройной фигуры - успешные и наиболее здоровые.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:15

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