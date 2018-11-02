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Фанаты потратили больше 100 тысяч рублей на письма Кокорину в СИЗО

Фанаты Александра Кокорина потратили больше 100 тыс. рублей на письма ему в СИЗО. Адвокат футболиста рассказал, что с его подопечным связались больше тысячи болельщиков.

Фанаты потратили больше 100 тысяч рублей на письма Кокорину в СИЗО

Как передаёт "Р-Спорт", более 110 тысяч рублей сервис "ФСИН-письмо" получил от фанатов Кокорина. Согласно действующим расценкам, 55 рублей необходимо заплатить за страницу текста не больше 2,5 тысяч знаков. За возможность получить ответ от осуждённого нужно внести аналогичную сумму и доплатить ещё 30 рублей за прикреплённое фото.

За время нахождения в "Бутырке", по словам адвоката спортсмена, ему прислали больше тысячи писем, и только в двух из них отправители осуждали поступок Кокорина. Футболист "Зенита" похвастался, что огромное число болельщиков, наоборот, поддерживают его, скрашивая отсидку в СИЗО.

Большинству фанатов спортсмен старается отвечать. С Кокориным даже связался знаменитый блогер Илья Мэддисон, получивший обратное письмо от адресата. Напомним, что сидеть в следственном изоляторе Павел Мамаев и его друг будут до 8 декабря.

Арестовали футболистов "Краснодара" и "Зенита" за две драки с государственными чиновниками и водителем телеведущей. Спортсменов обвинили по статьям "Хулиганство" и "Побои".



 
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Спорт
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:28

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