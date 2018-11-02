Виктория Романец сравнила себя с Дженнифер Лопес

«Интересно, Джей Ло тоже пишут, че трусы тянешь? Или это только наши, таким вопросом задаются?», - подписала свой пост она.





И если с первой проблемой ей помогли справиться несколько пластических операций, то с лишним весом ей приходится бороться ежедневно.Напомним, что еще будучи в периметре девушка признавалась, что любит вкусно поесть, и это было видно по ее фигуре. Вика не никогда не была толстой, но пару лишних килограмм на талии, бедрах и животе, которые она тщательно скрывала фотошопом, присутствовали у нее всегда.Долгое время Романец не могла побороть свою привычку много кушать, но в конечном итоге ей удалось это сделать. Вместе со своим мужем Антоном Гусевым, который уже очень давно следит за своим внешним видом, она начала питаться правильно и ходить в спортзал, а потому, спустя год изнурительных тренировок и работы над собой, ее фигура стала близка к совершенству.Бывшая звезда телестройки добилась своего, и сейчас она не упускает возможности продемонстрировать красоту и стройность тела, с завидной регулярностью публикуя в социальных сетях фотографии в купальниках или сексуальных спортивных костюмах.Хотя Вика действительно похудела, количество критикующих ее пользователей не убавилось, просто вместо высмеивания лишних килограмм они начали придираться к одежде, позам, манере поведения и так далее.Так, несколько дней назад девушка опубликовала снимок, на котором позировала в раздельном купальнике желтого цвета с высокой посадкой и стала в такую позу, будто пыталась слегка подтянуть трусики, дабы продемонстрировать красоту своих бедер. Это вызвало шквал критики.Устав от постоянного недовольства, Романец опубликовала фото популярной американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес, которая позировала в аналогичной позе.Стоит отметить, что многие заступились за экс-участницу реалити-шоу, однако нашлись и те, кто высмеял ее за попытку сравнить себя с легендарной артисткой.