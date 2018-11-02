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Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
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Виктория Романец сравнила себя с Дженнифер Лопес

Бывшую участницу телепроекта «Дом-2» Викторию Романец публика всегда высмеивала за желание казаться не той, кем является на самом деле. Причем она не только выставляет себя богатой и успешной, но и трудится над тем, чтобы быть красивой и стройной.

И если с первой проблемой ей помогли справиться несколько пластических операций, то с лишним весом ей приходится бороться ежедневно.

Виктория Романец сравнила себя с Дженнифер Лопес

Напомним, что еще будучи в периметре девушка признавалась, что любит вкусно поесть, и это было видно по ее фигуре. Вика не никогда не была толстой, но пару лишних килограмм на талии, бедрах и животе, которые она тщательно скрывала фотошопом, присутствовали у нее всегда.

Долгое время Романец не могла побороть свою привычку много кушать, но в конечном итоге ей удалось это сделать. Вместе со своим мужем Антоном Гусевым, который уже очень давно следит за своим внешним видом, она начала питаться правильно и ходить в спортзал, а потому, спустя год изнурительных тренировок и работы над собой, ее фигура стала близка к совершенству.

Виктория Романец сравнила себя с Дженнифер Лопес

Бывшая звезда телестройки добилась своего, и сейчас она не упускает возможности продемонстрировать красоту и стройность тела, с завидной регулярностью публикуя в социальных сетях фотографии в купальниках или сексуальных спортивных костюмах.

Хотя Вика действительно похудела, количество критикующих ее пользователей не убавилось, просто вместо высмеивания лишних килограмм они начали придираться к одежде, позам, манере поведения и так далее.

Виктория Романец сравнила себя с Дженнифер Лопес

Так, несколько дней назад девушка опубликовала снимок, на котором позировала в раздельном купальнике желтого цвета с высокой посадкой и стала в такую позу, будто пыталась слегка подтянуть трусики, дабы продемонстрировать красоту своих бедер. Это вызвало шквал критики.

Устав от постоянного недовольства, Романец опубликовала фото популярной американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес, которая позировала в аналогичной позе.

«Интересно, Джей Ло тоже пишут, че трусы тянешь? Или это только наши, таким вопросом задаются?», - подписала свой пост она.

Стоит отметить, что многие заступились за экс-участницу реалити-шоу, однако нашлись и те, кто высмеял ее за попытку сравнить себя с легендарной артисткой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:23

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