Лена Миро назвала жену Александра Градского бессовестной садисткой





Лена Миро назвала Александра Градского старым и больным человеком, склонным к инсульту. Грузному мужчине было тяжело заниматься любовью, убежденно заявляет блогер и говорит о том, что к пожилым людям нужно относиться с любовью и уважением, а не заставлять их перенапрягаться в постельных утехах.В Сети разразились бурные споры о том, насколько искренни чувства молодой супруги Градского. Многие отметили внешнюю привлекательность Марины Коташенко и большую разницу в возрасте с ее нынешним мужем. Хейтеры излились желчью, подозревая меркантильную заинтересованность, а преданные фанаты заявили, что вмешиваться в личную жизнь людей, пусть даже очень известных, дело не благодарное.