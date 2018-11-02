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Лена Миро назвала жену Александра Градского бессовестной садисткой

Скандально известный российский блогер Лена Миро не обошла своим вниманием супружескую пару Александра Градского и Марины Коташенко, у которых недавно родился сын. По мнению Миро, молодая супруга брада – настоящая и бессовестная садистка, заставляющая своего 69-летнего мужа заниматься сексом ради продолжения рода.

Лена Миро назвала жену Александра Градского бессовестной садисткой

Лена Миро назвала Александра Градского старым и больным человеком, склонным к инсульту. Грузному мужчине было тяжело заниматься любовью, убежденно заявляет блогер и говорит о том, что к пожилым людям нужно относиться с любовью и уважением, а не заставлять их перенапрягаться в постельных утехах.

Лена Миро назвала жену Александра Градского бессовестной садисткой

В Сети разразились бурные споры о том, насколько искренни чувства молодой супруги Градского. Многие отметили внешнюю привлекательность Марины Коташенко и большую разницу в возрасте с ее нынешним мужем. Хейтеры излились желчью, подозревая меркантильную заинтересованность, а преданные фанаты заявили, что вмешиваться в личную жизнь людей, пусть даже очень известных, дело не благодарное.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 14:48

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