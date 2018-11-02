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Рита Дакота рассказала в Instagram о своей ненависти к шоу-бизнесу

Рита Дакота обнародовала откровенный пост в соцсети Instagram. В нем певица заявила, что ненавидит шоу-биз, но при этом хочет найти какой-то другой способ, чтобы делиться с поклонниками своими музыкальными успехами.

Рита Дакота рассказала в Instagram о своей ненависти к шоу-бизнесу

По словам звезды, когда-то у нее не было вовсе вариантов, а теперь уже есть Instagram, который ей облегчает жизнь. Однако Рита Дакота считает, что со временем может появиться иной способ доносить слушателям свою музыку. Звезда мечтает, что тогда она с Мией и большой собакой поселится в уютном доме на берегу океана, где будет готовить ризотто, звать гостей, писать свои песни.

Пост знаменитости за пятнадцать часов собрал свыше 61 тысячи отметок «Мне нравится» и более 400 комментариев. Поклонники стали переживать за певицу, спрашивая у нее, что случилось. Они начали приводить примеры из своей жизни, в которых также все не просто. По мнению некоторых пользователей Сети, если она уйдет со сцены, то потеряет минимум 50 процентов поклонников.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:18

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