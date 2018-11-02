Рита Дакота рассказала в Instagram о своей ненависти к шоу-бизнесу

По словам звезды, когда-то у нее не было вовсе вариантов, а теперь уже есть Instagram, который ей облегчает жизнь. Однако Рита Дакота считает, что со временем может появиться иной способ доносить слушателям свою музыку. Звезда мечтает, что тогда она с Мией и большой собакой поселится в уютном доме на берегу океана, где будет готовить ризотто, звать гостей, писать свои песни.Пост знаменитости за пятнадцать часов собрал свыше 61 тысячи отметок «Мне нравится» и более 400 комментариев. Поклонники стали переживать за певицу, спрашивая у нее, что случилось. Они начали приводить примеры из своей жизни, в которых также все не просто. По мнению некоторых пользователей Сети, если она уйдет со сцены, то потеряет минимум 50 процентов поклонников.