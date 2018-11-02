Коллекционную серию экстремального Aston Martin посвятили «24 часам Ле-Мана»





Кузов коллекционных спорткаров Aston Martin DBS Superleggera имеет зеленый оттенок Racing Green, на его элементы из углепластика нанесено глянцевое покрытие. Крыша автомобиля, его сплиттер и задний спойлер изготовлены из карбона. Окантовка радиаторной решетки и эмблемы окрашены в бронзу. Салон DBS 59 обит черной и коричневой кожей, а обивка сидений повторяет оригинальную обивку DBR1.Кроме того, некоторые элементы интерьера DBS 59 выполнены в винтажном стиле. Внутри салона можно обнаружить перчатки, реплику гоночного шлема 1959 года, отсеки для хранения костюмов и шлемов.Aston Martin DBS 59 оборудован турбированным 5,2-литровым двигателем V12 мощностью 725 лошадиных сил с крутящим моментом равным 900 Нм, а также 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. За 3,4 секунды автомобиль разгоняется до 97 км/ч, максимальная скорость DBS Superleggera составляет 342 км/ч.