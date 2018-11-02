Коллекционную серию экстремального Aston Martin посвятили «24 часам Ле-Мана»
В честь победы спорткара DBR1 в гонке 1959 года «24 часа Ле-Мана» Q by Aston Martin выпустил лимитированную серию DBS 59. В коллекцию вошли 24 автомобиля DBS Superleggera, они отличаются друг от друга окраской кузова, отделочными материалами интерьера и другими мелкими деталями.
Кузов коллекционных спорткаров Aston Martin DBS Superleggera имеет зеленый оттенок Racing Green, на его элементы из углепластика нанесено глянцевое покрытие. Крыша автомобиля, его сплиттер и задний спойлер изготовлены из карбона. Окантовка радиаторной решетки и эмблемы окрашены в бронзу. Салон DBS 59 обит черной и коричневой кожей, а обивка сидений повторяет оригинальную обивку DBR1.
Кроме того, некоторые элементы интерьера DBS 59 выполнены в винтажном стиле. Внутри салона можно обнаружить перчатки, реплику гоночного шлема 1959 года, отсеки для хранения костюмов и шлемов.
Aston Martin DBS 59 оборудован турбированным 5,2-литровым двигателем V12 мощностью 725 лошадиных сил с крутящим моментом равным 900 Нм, а также 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. За 3,4 секунды автомобиль разгоняется до 97 км/ч, максимальная скорость DBS Superleggera составляет 342 км/ч.
Кузов коллекционных спорткаров Aston Martin DBS Superleggera имеет зеленый оттенок Racing Green, на его элементы из углепластика нанесено глянцевое покрытие. Крыша автомобиля, его сплиттер и задний спойлер изготовлены из карбона. Окантовка радиаторной решетки и эмблемы окрашены в бронзу. Салон DBS 59 обит черной и коричневой кожей, а обивка сидений повторяет оригинальную обивку DBR1.
Кроме того, некоторые элементы интерьера DBS 59 выполнены в винтажном стиле. Внутри салона можно обнаружить перчатки, реплику гоночного шлема 1959 года, отсеки для хранения костюмов и шлемов.
Aston Martin DBS 59 оборудован турбированным 5,2-литровым двигателем V12 мощностью 725 лошадиных сил с крутящим моментом равным 900 Нм, а также 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. За 3,4 секунды автомобиль разгоняется до 97 км/ч, максимальная скорость DBS Superleggera составляет 342 км/ч.
Авто
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:06