Актриса Настасья Самбурская показала в Instagram, какой она была в 13 лет





Российскую актрису Настасью Самбурскую, известную зрителю по роли Кристины Соколовской в сериале «Универ. Новая общага», обвинили в том, что она прибегла к помощи пластических хирургов, чтобы подправить форму носа, губ и подкорректировать овал лица. На что Настасья просто показала в Instagram свою фотографию, на которой ей 13 лет. Поклонники признают, что актриса не очень изменилась и сейчас выглядит лучше и роскошнее, чем в юном возрасте.31-летняя Настасья известна своим фанатичным стремлением иметь идеальное тело. Для этого она много часов проводит в спортивном зале и придерживается здорового питания. Своими достижениями звезда делится в Instagram, где у неё почти десять миллионов подписчиков.15 ноября прошлого года Настасья Самбурская вышла замуж за Кирилла Дыцевича, 25-летнего белорусского актёра, известного так же, как «Мистер Беларусь». Но уже в январе 2018 года пара заявила о расставании.