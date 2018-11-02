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Актриса Настасья Самбурская показала в Instagram, какой она была в 13 лет

Российская актриса Настасья Самбурская на своей странице в Instagram опровергла появившуюся информацию о сделанной ею ринопластике. Для этого она разместила свою фотографию 18-летней давности, из которой стало понятно, что к пластическим хирургам она не обращалась.

Актриса Настасья Самбурская показала в Instagram, какой она была в 13 лет

Российскую актрису Настасью Самбурскую, известную зрителю по роли Кристины Соколовской в сериале «Универ. Новая общага», обвинили в том, что она прибегла к помощи пластических хирургов, чтобы подправить форму носа, губ и подкорректировать овал лица. На что Настасья просто показала в Instagram свою фотографию, на которой ей 13 лет. Поклонники признают, что актриса не очень изменилась и сейчас выглядит лучше и роскошнее, чем в юном возрасте.

Актриса Настасья Самбурская показала в Instagram, какой она была в 13 лет

31-летняя Настасья известна своим фанатичным стремлением иметь идеальное тело. Для этого она много часов проводит в спортивном зале и придерживается здорового питания. Своими достижениями звезда делится в Instagram, где у неё почти десять миллионов подписчиков.

15 ноября прошлого года Настасья Самбурская вышла замуж за Кирилла Дыцевича, 25-летнего белорусского актёра, известного так же, как «Мистер Беларусь». Но уже в январе 2018 года пара заявила о расставании.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:30

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