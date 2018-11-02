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Японская автокомпания Mitsubishi в России повысила на 40 процентов продажи авто

Японская автокомпания Mitsubishi увеличила в России в октябре продажи транспортных средств на 40 процентов. При этом было реализовано 4 200 автомобилей.

Японская автокомпания Mitsubishi в России повысила на 40 процентов продажи авто

Рассматривая общие продажи, стоит отметить, что за период январь-октябрь месяц объем продаж транспортных средств Mitsubishi повысился вдвое, составив больше 35 500 экземпляров техники. У российских автолюбителей самым большим спросом пользуется версия Mitsubishi Outlander. Данное авто купили в России в количестве 2 200 автомобилей. На втором месте в стране оказалась версия Mitsubishi Pajero Sport. Этот автомобиль продали в количестве 1 101 единиц. Тройку лидеров замыкает в этом рейтинге версия Mitsubishi Eclipse Cross. Это авто реализовали в количестве 327 экземпляров. С недавнего времени в Российской Федерации стала доступна обновленная версия Mitsubishi Outlander, стремительно повышающаяся в спросе.

В Сети недавно также появилась информация, что компанией BMW рассекречена была вариация BMW 8-Series Cabrio. Это авто объединяет ультраспортивные характеристики и элегантный дизайн.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:15

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