Певица Валерия опубликовала в Instagram трогательный снимок с супругом и мамой





Преданные поклонники Валерии прекрасно знают, что ее мать Галина Перфилова придерживается здорового образа жизни и уделяет время физическим упражнениям. Мама знаменитости ведет свою страницу в социальной сети, где она часто показывает подписчикам семейные фотографии. Сама Валерия редко делает публикации из личной жизни. Но сейчас певица опубликовала фото с мужем Иосифом Пригожиным и своей мамой. В комментарии она написала: "Вчера в гостях у мамульки".Подписчики пришли в восторг от семейного снимка Валерии и написали множество комплиментов ее матери Галине Перфиловой. Всего за несколько минут публикация знаменитости набрала множество отметок "Мне нравится".