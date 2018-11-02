Певица Валерия опубликовала в Instagram трогательный снимок с супругом и мамой
На странице в Instagram исполнительница Валерия опубликовала совместное фото с мужем Иосифом Пригожиным и своей мамой. Подписчики знаменитости отметили, что Галина Перфилова в свои 80 лет выглядит потрясающе.
Преданные поклонники Валерии прекрасно знают, что ее мать Галина Перфилова придерживается здорового образа жизни и уделяет время физическим упражнениям. Мама знаменитости ведет свою страницу в социальной сети, где она часто показывает подписчикам семейные фотографии. Сама Валерия редко делает публикации из личной жизни. Но сейчас певица опубликовала фото с мужем Иосифом Пригожиным и своей мамой. В комментарии она написала: "Вчера в гостях у мамульки".
Подписчики пришли в восторг от семейного снимка Валерии и написали множество комплиментов ее матери Галине Перфиловой. Всего за несколько минут публикация знаменитости набрала множество отметок "Мне нравится".
Преданные поклонники Валерии прекрасно знают, что ее мать Галина Перфилова придерживается здорового образа жизни и уделяет время физическим упражнениям. Мама знаменитости ведет свою страницу в социальной сети, где она часто показывает подписчикам семейные фотографии. Сама Валерия редко делает публикации из личной жизни. Но сейчас певица опубликовала фото с мужем Иосифом Пригожиным и своей мамой. В комментарии она написала: "Вчера в гостях у мамульки".
Подписчики пришли в восторг от семейного снимка Валерии и написали множество комплиментов ее матери Галине Перфиловой. Всего за несколько минут публикация знаменитости набрала множество отметок "Мне нравится".
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:00