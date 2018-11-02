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Певица Валерия опубликовала в Instagram трогательный снимок с супругом и мамой

На странице в Instagram исполнительница Валерия опубликовала совместное фото с мужем Иосифом Пригожиным и своей мамой. Подписчики знаменитости отметили, что Галина Перфилова в свои 80 лет выглядит потрясающе.

Певица Валерия опубликовала в Instagram трогательный снимок с супругом и мамой

Преданные поклонники Валерии прекрасно знают, что ее мать Галина Перфилова придерживается здорового образа жизни и уделяет время физическим упражнениям. Мама знаменитости ведет свою страницу в социальной сети, где она часто показывает подписчикам семейные фотографии. Сама Валерия редко делает публикации из личной жизни. Но сейчас певица опубликовала фото с мужем Иосифом Пригожиным и своей мамой. В комментарии она написала: "Вчера в гостях у мамульки".

Певица Валерия опубликовала в Instagram трогательный снимок с супругом и мамой

Подписчики пришли в восторг от семейного снимка Валерии и написали множество комплиментов ее матери Галине Перфиловой. Всего за несколько минут публикация знаменитости набрала множество отметок "Мне нравится".



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:00

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