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В районе Курильской гряды пропал японский остров

Западнее Курильской гряды исчез японский остров Эсанбэ Ханакита Кодзима. Эксперты считают, что незаселенный участок суши ушел под воду.

В районе Курильской гряды пропал японский остров

Остров, располагавшийся к западу от Курильской гряды, последний раз осматривался в 1987 году. Уже тогда представители береговой охраны Японии отметили, что остров возвышается над уровнем моря всего на полтора метра.

Эсанбэ Ханакита Кодзима и еще 158 островов входят в особую экономическую зону. Япония, пытаясь подтвердить свои права на эти территории, присвоила им названия. Все участки суши на сегодняшний день никем не заселены.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:19

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