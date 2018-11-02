В районе Курильской гряды пропал японский остров





Остров, располагавшийся к западу от Курильской гряды, последний раз осматривался в 1987 году. Уже тогда представители береговой охраны Японии отметили, что остров возвышается над уровнем моря всего на полтора метра.Эсанбэ Ханакита Кодзима и еще 158 островов входят в особую экономическую зону. Япония, пытаясь подтвердить свои права на эти территории, присвоила им названия. Все участки суши на сегодняшний день никем не заселены.