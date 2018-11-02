Компания Xiaomi ежедневно продаёт свыше 333 000 смартфонов
Китайская компания Xiaomi ежедневно успевает продавать более 333 000 смартфонов. С начала 2018 года успешно было продано примерно 100 000 000 гаджетов.
Информация касательно объёмов продаж передана официальными представителями производителя. В рамках недавней конференции представители руководство Xiaomi заявило, что за десять месяцев текущего года бренд смог выполнить план реализаций на весь год. Эту планку преодолели 26 октября. В данном случае компания смогла реализовать 100 000 000 смартфонов. По словам специалистов, в Xiaomi с начала года ежедневно реализовывалось по 333 333 устройства. Представители бренда заметили, что Xiaomi представляет собой быстроразвивающуюся компанию на рынке смартфонов КНР. По их словам, качество продукции будет в дальнейшем повышаться. Пользователям в будущем будут предоставлены более инновационные решения.
Ранее передавалось, что в Сети выложили фото распаковки мощного смартфона Vivo X21s ещё до того, как модель была официально анонсирована.
Информация касательно объёмов продаж передана официальными представителями производителя. В рамках недавней конференции представители руководство Xiaomi заявило, что за десять месяцев текущего года бренд смог выполнить план реализаций на весь год. Эту планку преодолели 26 октября. В данном случае компания смогла реализовать 100 000 000 смартфонов. По словам специалистов, в Xiaomi с начала года ежедневно реализовывалось по 333 333 устройства. Представители бренда заметили, что Xiaomi представляет собой быстроразвивающуюся компанию на рынке смартфонов КНР. По их словам, качество продукции будет в дальнейшем повышаться. Пользователям в будущем будут предоставлены более инновационные решения.
Ранее передавалось, что в Сети выложили фото распаковки мощного смартфона Vivo X21s ещё до того, как модель была официально анонсирована.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:50