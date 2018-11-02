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Компания Xiaomi ежедневно продаёт свыше 333 000 смартфонов

Китайская компания Xiaomi ежедневно успевает продавать более 333 000 смартфонов. С начала 2018 года успешно было продано примерно 100 000 000 гаджетов.

Компания Xiaomi ежедневно продаёт свыше 333 000 смартфонов

Информация касательно объёмов продаж передана официальными представителями производителя. В рамках недавней конференции представители руководство Xiaomi заявило, что за десять месяцев текущего года бренд смог выполнить план реализаций на весь год. Эту планку преодолели 26 октября. В данном случае компания смогла реализовать 100 000 000 смартфонов. По словам специалистов, в Xiaomi с начала года ежедневно реализовывалось по 333 333 устройства. Представители бренда заметили, что Xiaomi представляет собой быстроразвивающуюся компанию на рынке смартфонов КНР. По их словам, качество продукции будет в дальнейшем повышаться. Пользователям в будущем будут предоставлены более инновационные решения.

Ранее передавалось, что в Сети выложили фото распаковки мощного смартфона Vivo X21s ещё до того, как модель была официально анонсирована.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:50

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