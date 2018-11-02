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Отец дочери Виктории Бони Алекс Смерфит хочет жениться на шведской модели

Сын ирландского миллиардера Алекс Смерфит известен длительным романом с Викторией Боней, родившей ему дочь, однако их отношения завершились разрывом, а теперь стало известно, что мужчин намерен жениться на другой.

Избранницей Смерфита названа 25-летняя модель из Швеции Натали Синквист, и о том, что это не очередное мимолетное увлечение, говорит тот факт, что Алекс познакомил девушку со своими родителями.

Отец дочери Виктории Бони Алекс Смерфит хочет жениться на шведской модели

И если кандидатура Виктории Бони в свое время не была одобрена родителями Смерфита, то Натали вполне пришлась им по душе.

В окружении миллионера говорят, что 33-летний Алекс полностью очарован Натали, и свадьба их не за горами.

Отец дочери Виктории Бони Алекс Смерфит хочет жениться на шведской модели

Напомним, что Алекс Смерфит и Виктория Боня прожили в гражданском браке с 2010 году и расстались лишь летом 2017-го, однако из отношения так и не были узаконены, несмотря на рождение в 2012 году Анджелины-Летиции. После расставания отношения Виктории и Алекса сложились вполне теплыми, и они по-дружески общаются и по сей день.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:09

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