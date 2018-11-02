Слайдер Honor Magic 2 вышел на третье место в рейтинге AnTuTu





Бенчмарк AnTuTu исправил результаты своего теста флагмана Honor Magic 2, который до официального анонса получил всего лишь 248368 баллов. Такой показатель оставлял слайдер далеко позади аналогичных девайсов с Snapdragon 845. После анонса в AnTuTu ещё раз проверили работоспособность Honor Magic 2, и полученный результат уже сделал смартфон одним из фаворитов бенчмарка.302244 балла лишь немного меньше показателя Huawei Mate 20 X, работающего на однокристальной базе Kirin 980. Такие девайсы занимают 3 лидирующих позиции в последнем рейтинге AnTuTu. Если же воспользоваться игровым режимом Honor Magic 2 под названием Performance Mode, то это и вовсе ставит его на третье место списка с результатом 303839 баллов.Отметим, что сразу после выхода слайдеры в течение 5 минут были полностью распроданы по предварительному заказу. Официальный старт продаж будет 6 ноября, и отдать за Honor Magic 2 придётся $547-835.