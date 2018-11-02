Группа Rammstein даст концерты в Москве и Санкт-Петербурге





Сообщается, что первое выступление группы Rammstein состоится в Москве на центральном стадионе «Динамо» 29 июля 2019 года. Санкт-Петербурге концерт пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» 2 августа. Группа Rammstein приедут в Российскую Федерацию в рамках гастрольного тура по Европе.Билеты на выступления рок-группы появятся в продаже уже с 8 ноября 2018 года. Приобрести их можно будет на официальном сайте тура по Европе Rammstein. На грядущих концертах знаменитый немецкий коллектив представит свои композиции из нового альбома, релиз которого был запланирован на май следующего года.