BBC сообщила о новой утечке данных сотен тысяч пользователей Facebook
В очередной раз данные более 200 тысяч пользователей Facebook оказались в открытом доступе. Об этом сообщила компания BBC, отметив, что данные пользователей находятся на сайте Fbserver, но сам портал сейчас не функционирует.
Большая часть похищенных профайлов принадлежит гражданам Украины (47 тысяч файлов) и России (12 тысяч файлов). В них указаны биографические данные, номера телефонов и списки друзей. Сами хакеры заявляют, что в их распоряжении находятся профайлы 120 млн пользователей Facebook.
Сообщения о взломе 50 млн аккаунтов Facebook появились еще в сентябре. Спустя месяц представители компании признали, что они действительно подверглись хакерской атаке, однако было заявлено об утечке профайлов 30 млн пользователей.
Серьезные проблемы с защитой данных у компании Facebook были выявлены в марте нынешнего года, когда британская фирма Cambridge Analytica получила доступ к данным 80 млн аккаунтов. Позже выяснилось, что компания хотела оценить политические предпочтения пользователей Facebook, поскольку она сотрудничала с предвыборным штабом Дональда Трампа. Впоследствии Cambridge Analytica подала документы на банкротство.
Большая часть похищенных профайлов принадлежит гражданам Украины (47 тысяч файлов) и России (12 тысяч файлов). В них указаны биографические данные, номера телефонов и списки друзей. Сами хакеры заявляют, что в их распоряжении находятся профайлы 120 млн пользователей Facebook.
Сообщения о взломе 50 млн аккаунтов Facebook появились еще в сентябре. Спустя месяц представители компании признали, что они действительно подверглись хакерской атаке, однако было заявлено об утечке профайлов 30 млн пользователей.
Серьезные проблемы с защитой данных у компании Facebook были выявлены в марте нынешнего года, когда британская фирма Cambridge Analytica получила доступ к данным 80 млн аккаунтов. Позже выяснилось, что компания хотела оценить политические предпочтения пользователей Facebook, поскольку она сотрудничала с предвыборным штабом Дональда Трампа. Впоследствии Cambridge Analytica подала документы на банкротство.
Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:36