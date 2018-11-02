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BBC сообщила о новой утечке данных сотен тысяч пользователей Facebook

В очередной раз данные более 200 тысяч пользователей Facebook оказались в открытом доступе. Об этом сообщила компания BBC, отметив, что данные пользователей находятся на сайте Fbserver, но сам портал сейчас не функционирует.

BBC сообщила о новой утечке данных сотен тысяч пользователей Facebook

Большая часть похищенных профайлов принадлежит гражданам Украины (47 тысяч файлов) и России (12 тысяч файлов). В них указаны биографические данные, номера телефонов и списки друзей. Сами хакеры заявляют, что в их распоряжении находятся профайлы 120 млн пользователей Facebook.

Сообщения о взломе 50 млн аккаунтов Facebook появились еще в сентябре. Спустя месяц представители компании признали, что они действительно подверглись хакерской атаке, однако было заявлено об утечке профайлов 30 млн пользователей.

Серьезные проблемы с защитой данных у компании Facebook были выявлены в марте нынешнего года, когда британская фирма Cambridge Analytica получила доступ к данным 80 млн аккаунтов. Позже выяснилось, что компания хотела оценить политические предпочтения пользователей Facebook, поскольку она сотрудничала с предвыборным штабом Дональда Трампа. Впоследствии Cambridge Analytica подала документы на банкротство.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:36

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