BBC сообщила о новой утечке данных сотен тысяч пользователей Facebook





Большая часть похищенных профайлов принадлежит гражданам Украины (47 тысяч файлов) и России (12 тысяч файлов). В них указаны биографические данные, номера телефонов и списки друзей. Сами хакеры заявляют, что в их распоряжении находятся профайлы 120 млн пользователей Facebook.Сообщения о взломе 50 млн аккаунтов Facebook появились еще в сентябре. Спустя месяц представители компании признали, что они действительно подверглись хакерской атаке, однако было заявлено об утечке профайлов 30 млн пользователей.Серьезные проблемы с защитой данных у компании Facebook были выявлены в марте нынешнего года, когда британская фирма Cambridge Analytica получила доступ к данным 80 млн аккаунтов. Позже выяснилось, что компания хотела оценить политические предпочтения пользователей Facebook, поскольку она сотрудничала с предвыборным штабом Дональда Трампа. Впоследствии Cambridge Analytica подала документы на банкротство.