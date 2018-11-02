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Половина женщин после 50 лет имеют проблемы с недержанием

Более 43% женщин старше 50 лет страдают от проблемы недержания, при этом испытывая неловкость обращаться к специалистам. Две трети из опрошенных респонденток ни разу не консультировались с доктором, так как стыдятся данной проблемы.

Половина женщин после 50 лет имеют проблемы с недержанием

Исследование учёных Мичиганского Университета показывает, что около половины женщин, переступивших пятидесятилетний рубеж, страдают проблемой недержания. Большинство из них уверены, что это возрастное расстройство, и не обращаются к специалистам. Также присутствует острое чувство стыда при обсуждении данной проблемы. Элементарные упражнения по укреплению тазовых мышц, между тем, помогают в её решении.

В исследовании принимали участие более тысячи женщин в возрасте 50-80 лет. Каждая третья из опрошенных отмечает, что проблема недержания практически ежедневная и возникает при кашле, физических нагрузках, чихании или смехе. Половина женщин боятся того, что с возрастом чувство дискомфорта при недержании будет только усугубляться.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:30

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