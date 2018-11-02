Половина женщин после 50 лет имеют проблемы с недержанием
Более 43% женщин старше 50 лет страдают от проблемы недержания, при этом испытывая неловкость обращаться к специалистам. Две трети из опрошенных респонденток ни разу не консультировались с доктором, так как стыдятся данной проблемы.
Исследование учёных Мичиганского Университета показывает, что около половины женщин, переступивших пятидесятилетний рубеж, страдают проблемой недержания. Большинство из них уверены, что это возрастное расстройство, и не обращаются к специалистам. Также присутствует острое чувство стыда при обсуждении данной проблемы. Элементарные упражнения по укреплению тазовых мышц, между тем, помогают в её решении.
В исследовании принимали участие более тысячи женщин в возрасте 50-80 лет. Каждая третья из опрошенных отмечает, что проблема недержания практически ежедневная и возникает при кашле, физических нагрузках, чихании или смехе. Половина женщин боятся того, что с возрастом чувство дискомфорта при недержании будет только усугубляться.
Исследование учёных Мичиганского Университета показывает, что около половины женщин, переступивших пятидесятилетний рубеж, страдают проблемой недержания. Большинство из них уверены, что это возрастное расстройство, и не обращаются к специалистам. Также присутствует острое чувство стыда при обсуждении данной проблемы. Элементарные упражнения по укреплению тазовых мышц, между тем, помогают в её решении.
В исследовании принимали участие более тысячи женщин в возрасте 50-80 лет. Каждая третья из опрошенных отмечает, что проблема недержания практически ежедневная и возникает при кашле, физических нагрузках, чихании или смехе. Половина женщин боятся того, что с возрастом чувство дискомфорта при недержании будет только усугубляться.
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:30