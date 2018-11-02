В Палау будут штрафовать за использование вредящих кораллам солнцезащитных кремов





Как сообщил парламент Палау, островное государство Тихого океана станет первым в мире, где официально запрещены вредные для кораллов компоненты. По инициативе президента Томаса Ременгесау, правило начнёт действовать 1 января 2020 года. За ввоз и продажу лосьонов и кремов с 10 запрещёнными компонентами, содержащимися в большинстве средств против солнца, Палау взыщет штраф в размере тысячи долларов.На сегодняшний день островная республика популярна у любителей подводного плавания благодаря своим обширным и разнообразным рифам. Однако парабены и другие химические соединения обесцвечивают кораллы и угнетают их рост.По информации BBC, каждый год в воду попадает не меньше 6-14 тыс. тонн солнцезащитных кремов. Хотя на рынке крайне мало производителей, борющихся за экологию, правительство Палау надеется, что сознательных туристов жёсткие меры не отпугнут.Ременгесау поддержала Safe Sunscreen Council, организацию, объединяющую производителей натуральной косметики без парабенов. Также в 2021 году похожие меры по запрету средств с SPF примет штат Гавайи, а в заповедниках Мексики они действуют уже сегодня.