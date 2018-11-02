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Анна Семенович рассказала в Instagram об игривом настроении

На своей странице в Instagram Анна Семенович рассказала об игривом настроении, которое у нее появилось в пятницу. Фотография телеведущей привела в восторг ее подписчиков.

Анна Семенович рассказала в Instagram об игривом настроении

Анна Семенович часто публикует различные фотографии и ролики на странице в Instagram. В социальной сети телеведущая рассказывает обо всем, что происходит в нее жизни. Несколько минут назад Анна Семенович опубликовала снимок. На котором она изображена в зеленом платье в пол, образ знаменитости дополнили черный пояс и такого же цвета обувь. В комментарии к своему посту Анна Семенович написала: "В пятницу у меня особо игривое настроение, а у вас?". Также телеведущая поинтересовалась у своих подписчиков, какие у них планы на сегодняшний вечер.

Анна Семенович рассказала в Instagram об игривом настроении

Пользователи Сети не заставили себя ждать, они начали писать о том, как собираются провести вечер в пятницу. Многие написали комплименты знаменитости. Всего за несколько десятком минут публикация Анны Семенович собрала более 43 тысяч лайков.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:26

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