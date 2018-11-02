Анна Семенович рассказала в Instagram об игривом настроении





Анна Семенович часто публикует различные фотографии и ролики на странице в Instagram. В социальной сети телеведущая рассказывает обо всем, что происходит в нее жизни. Несколько минут назад Анна Семенович опубликовала снимок. На котором она изображена в зеленом платье в пол, образ знаменитости дополнили черный пояс и такого же цвета обувь. В комментарии к своему посту Анна Семенович написала: "В пятницу у меня особо игривое настроение, а у вас?". Также телеведущая поинтересовалась у своих подписчиков, какие у них планы на сегодняшний вечер.Пользователи Сети не заставили себя ждать, они начали писать о том, как собираются провести вечер в пятницу. Многие написали комплименты знаменитости. Всего за несколько десятком минут публикация Анны Семенович собрала более 43 тысяч лайков.