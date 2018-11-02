В Сети выложили первые фото мощного смартфона Vivo X21s





Стало известно, что смартфон Vivo X21s будет наделён сканером отпечатков пальцев. В свою очередь, он будет располагаться под экраном. Рассматривая технические характеристики, стоит отметить, что новая версия смартфона от компании Vivo получит оперативную память на 6 Гб. При этом внутренняя память устройства будет составлять 128 ГбВерсия Vivo X21s будет оснащаться 6,41-дюймовым дисплеем. Фронтальная камера гаджета получит разрешение на 24 мегапикселя. Аккумуляторная батарея будет обладать ёмкостью на 3300 мАч.