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В Сети выложили первые фото мощного смартфона Vivo X21s

Первые снимки мощного смартфона версии Vivo X21s выложили в Сети. Фото распаковки этого гаджета опубликовали в интернете еще до официального анонса модели.

В Сети выложили первые фото мощного смартфона Vivo X21s

Стало известно, что смартфон Vivo X21s будет наделён сканером отпечатков пальцев. В свою очередь, он будет располагаться под экраном. Рассматривая технические характеристики, стоит отметить, что новая версия смартфона от компании Vivo получит оперативную память на 6 Гб. При этом внутренняя память устройства будет составлять 128 Гб

В Сети выложили первые фото мощного смартфона Vivo X21s

Версия Vivo X21s будет оснащаться 6,41-дюймовым дисплеем. Фронтальная камера гаджета получит разрешение на 24 мегапикселя. Аккумуляторная батарея будет обладать ёмкостью на 3300 мАч.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:01

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