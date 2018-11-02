Максим Галкин может схлестнуться в США с Филиппом Киркоровым в бою за Ольгу Бузову





А, если подтвердятся слухи о романе Максима с Ольгой Бузовой, то звезд может ожидать не очень приятная беседа.Когда-то основной причиной разрыва отношений легендарной Аллы Пугачёвой с Филиппом Киркоровым назвали молодого юмориста - Максима Галкина. Расставшись с Киркоровым, Алла Борисовна вступила в продолжительный союз с Максимом. По прошествии времени, певец принял это факт, и вместе с Галкиным решили не разжигать войну, а продолжить жизнь в мире.Долгое время артисты были нейтральны по отношению друг к другу, изредка подшучивая над оппонентом. Но сейчас, пользователи сети опасаются, что очень скоро всё может поменяться.Сейчас мужчины находятся в своих гастрольных турах в США. Последнее время очень часто Галкину приписывают роман с Юлией Барановской, но, если это окажется неправдой, а сам пародист в это время развивал отношения с Бузовой, то Максима ожидает неприятная беседа с Киркоровым.После съемок клипа «Цвет настроения синий» зарождающиеся отношения с Ольгой многие относили именно к Филиппу. Фотографии мило проводящих вместе время звезд заполонили сеть, а Бузова даже познакомила Филиппа Бедросовича со своей бабушкой.Поклонники считают, что если подтвердится слух о романе Бузовой и Галкина, то Киркоров может решить, что неугомонный артист стал причиной разрыва очередных его отношений.В этом случае Максиму будет уже не отвертеться и придётся выложить всю правду Филиппу.