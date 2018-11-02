АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.58 USD 65.65
Курс валют на 02.11.2018

Максим Галкин может схлестнуться в США с Филиппом Киркоровым в бою за Ольгу Бузову

На данный момент Максим Галкин и Филипп Киркоров находятся в гастрольном туре по США.

А, если подтвердятся слухи о романе Максима с Ольгой Бузовой, то звезд может ожидать не очень приятная беседа.

Максим Галкин может схлестнуться в США с Филиппом Киркоровым в бою за Ольгу Бузову

Когда-то основной причиной разрыва отношений легендарной Аллы Пугачёвой с Филиппом Киркоровым назвали молодого юмориста - Максима Галкина. Расставшись с Киркоровым, Алла Борисовна вступила в продолжительный союз с Максимом. По прошествии времени, певец принял это факт, и вместе с Галкиным решили не разжигать войну, а продолжить жизнь в мире.

Долгое время артисты были нейтральны по отношению друг к другу, изредка подшучивая над оппонентом. Но сейчас, пользователи сети опасаются, что очень скоро всё может поменяться.

Максим Галкин может схлестнуться в США с Филиппом Киркоровым в бою за Ольгу Бузову

Сейчас мужчины находятся в своих гастрольных турах в США. Последнее время очень часто Галкину приписывают роман с Юлией Барановской, но, если это окажется неправдой, а сам пародист в это время развивал отношения с Бузовой, то Максима ожидает неприятная беседа с Киркоровым.

После съемок клипа «Цвет настроения синий» зарождающиеся отношения с Ольгой многие относили именно к Филиппу. Фотографии мило проводящих вместе время звезд заполонили сеть, а Бузова даже познакомила Филиппа Бедросовича со своей бабушкой.

Максим Галкин может схлестнуться в США с Филиппом Киркоровым в бою за Ольгу Бузову

Поклонники считают, что если подтвердится слух о романе Бузовой и Галкина, то Киркоров может решить, что неугомонный артист стал причиной разрыва очередных его отношений.

В этом случае Максиму будет уже не отвертеться и придётся выложить всю правду Филиппу.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
BBC сообщила о новой утечке данных сотен тысяч
Половина женщин после 50 лет имеют проблемы с
Слайдер Honor Magic 2 вышел на третье место в
В районе Курильской гряды пропал японский остров
В Палау будут штрафовать за использование
Группа Rammstein даст концерты в Москве и
Отец дочери Виктории Бони Алекс Смерфит хочет
Кэтрин Зета-Джонс поделилась с фанатами в
Юлианна Караулова сообщила в Instagram о
Сон на рабочем месте способен приносить пользу -
Анна Семенович рассказала в Instagram об игривом
Два автомобиля Mercedes Дмитрия Тарасова
Ученые: Цинк с кофе, шоколадом и чаем продлевает
Украина ответила на санкции арестом российского
В Сети выложили первые фото мощного смартфона
Максим Галкин может схлестнуться в США с Филиппом
Эдуард Мацаберидзе поблагодарил Веру Брежневу за
Мысли Ольги Бузовой заняты только своим ребёнком
Уфолог нашел на снимках Марса "левитирующий"
Ольга Бузова пожаловалась в интервью, что
NASA заявило о потере космического аппарата Dawn
"Ангара-А5М" будет выводить на орбиту 27 тонн
Певица Натали показала на видео в Instagram сына
78-летний Эммануил Виторган ищет няню 8-месячной
Вместо шоколадника Порошенко президентом Украины
BMW рассекретила модель BMW 8-Series Cabrio
Армен Джигарханян выписан из больницы и скоро
Рустам Солнцев показал в Instagram ретро-видео
Анна Хилькевич резко ответила на критику в свой
В центре Москвы обнаружен человеческий скелет,
Просмотреть все новости