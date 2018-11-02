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Мысли Ольги Бузовой заняты только своим ребёнком

32-летней певице и ведущей «Дома-2» Ольге Бузовой пора задумалась о детях.

Ведь возраст не стоит на месте, и уже стоит предпринимать решительные шаги. Медицинские работники считают, что в возрасте от 30 лет, желающие впервые выносить и родить ребенка женщины попадают в категорию «старородящих».

Мысли Ольги Бузовой заняты только своим ребёнком

И 32-летняя телеведущая Ольга Бузова уже попала под это определение.

Поклонники всё чаще замечают, что Ольга зацикливается на этом вопросе. Некоторые хейтеры уже вовсю измываться над певицей. Совсем недавно, не прочитав полностью один из комментариев, Бузова растрогалась и поблагодарила фолловеров, чем рассмешила других читателей.

Многие сделали выводы, что голова ведущей полностью захвачены мыслями о детях. Стало заметно, при появлении в обществе детей Ольга становится очень трогательной и чувствительной, забывая о роли популярной артистки.

Мысли Ольги Бузовой заняты только своим ребёнком

Недавно счастливая Ольга провела полную нежности фотосессию с дочерью Даны Борисовой, 11-летней Полиной, и было видно, как ей тяжело отпускать ребенка от себя. Часть ненавистников предложила Бузовой забрать Полину к себе из-за вечно проблемной звездной матери.

Подобные предложения поступили и по поводу дочери Анастасии Волочковой - Ариадны, так как ее поведение всё больше походит на вульгарные поступки мамы. Действительно заметно, что Ольга души не чает в детях и очень хочет ощутить радость материнства.

Мысли Ольги Бузовой заняты только своим ребёнком

Вот только работа и контракты сильно уменьшают эту возможность в ближайшее время, и ей и дальше приходится изображать из себя великовозрастную невесту.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:49

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