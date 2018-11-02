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Юлианна Караулова сообщила в Instagram о приобретении квартиры в центре Москвы

Юлианна Караулова, являющаяся популярной российской певицей, похвасталась фолловерам в Instagram своим дорогим приобретением. Тридцатилетняя вокалистка купила в центре Москвы квартиру.

Юлианна Караулова сообщила в Instagram о приобретении квартиры в центре Москвы

Артистка в соцсети обнародовала фото, на котором она запечатлена в собственной квартире, однако еще на фоне «голых» стен. Под снимком звезда оставила пост, в котором сообщила, что на собственное жилье она копила полжизни. Юлианна Караулова уже начала ремонт в своей новой квартире. Звезда попросила своих многочисленных подписчиков сообщить ей, где можно приобрести недорогие материалы и мебель. Пост знаменитости в течение семнадцати часов собрал свыше 27 тысяч отметок «Нравится» и 300 комментариев.

Поклонники стали поздравлять свою любимицу с ее новым приобретением. Некоторые фолловеры предложили свою помощь, притом бесплатно, только за еду и жилье на период ремонта. Другие же рекомендовали своих знакомых как хороших специалистов, которые берут недорого.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:45

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