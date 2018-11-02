Юлианна Караулова сообщила в Instagram о приобретении квартиры в центре Москвы

Артистка в соцсети обнародовала фото, на котором она запечатлена в собственной квартире, однако еще на фоне «голых» стен. Под снимком звезда оставила пост, в котором сообщила, что на собственное жилье она копила полжизни. Юлианна Караулова уже начала ремонт в своей новой квартире. Звезда попросила своих многочисленных подписчиков сообщить ей, где можно приобрести недорогие материалы и мебель. Пост знаменитости в течение семнадцати часов собрал свыше 27 тысяч отметок «Нравится» и 300 комментариев.Поклонники стали поздравлять свою любимицу с ее новым приобретением. Некоторые фолловеры предложили свою помощь, притом бесплатно, только за еду и жилье на период ремонта. Другие же рекомендовали своих знакомых как хороших специалистов, которые берут недорого.