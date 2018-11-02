Сон на рабочем месте способен приносить пользу - ученые





Эксперты заявляют, что сон на рабочем месте поможет человеку стать более внимательным и запоминать больший объём информации. Это, конечно, при условии, что профессия позволяет данную методику. После короткого сна у работника повышается внимательность и сосредоточенность, улучшается настроение и способность запоминать информацию.Учёные Калифорнийского университета провели ряд исследований и доказали, что сон в течение часа повышает производительность перцептивного обучения и речевую память больше, чем кофеин. Кроме этого, согласно исследованиям, кратковременный сон по полчаса три раза в неделю способен снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.