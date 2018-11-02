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Сон на рабочем месте способен приносить пользу - ученые

Согласно проведённым исследованиям, непродолжительный сон на рабочем месте, принесёт пользу и работнику, и работодателю. Такой непродолжительный отдых повышает производительность и продуктивность проделанной работы.

Сон на рабочем месте способен приносить пользу - ученые

Эксперты заявляют, что сон на рабочем месте поможет человеку стать более внимательным и запоминать больший объём информации. Это, конечно, при условии, что профессия позволяет данную методику. После короткого сна у работника повышается внимательность и сосредоточенность, улучшается настроение и способность запоминать информацию.

Учёные Калифорнийского университета провели ряд исследований и доказали, что сон в течение часа повышает производительность перцептивного обучения и речевую память больше, чем кофеин. Кроме этого, согласно исследованиям, кратковременный сон по полчаса три раза в неделю способен снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:30

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