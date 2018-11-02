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Ученые: Цинк с кофе, шоколадом и чаем продлевает молодость

Проведя исследование, ученые установили, что цинк вместе с кофе, шоколадом или чаем может продлить молодость. В комбинации с этими продуктами цинк способен замедлить окислительные процессы в организме, которые частично влияют на продолжительность жизни.

Ученые: Цинк с кофе, шоколадом и чаем продлевает молодость

Одну из главных ролей в процессе старения и развития некоторых заболеваний играет супероксид — побочный продукт, вырабатываемый в ходе переработки кислорода человеческими клетками. Он разрушает такие биомолекулы тела, как протеины и липиды. Однако цинк, активируя гидрохинон, способен создать естественную защиту против супероксида.

Сам по себе гидрохинон не может ничего противопоставить супероксиду, его эффективность в разы повышается только в сочетании с цинком, когда создается металлический комплекс, имитирующий фермент супероксиддисмутазы (СОД). Эти ферменты, по сути, и защищают организм от старения и дегенеративных процессов, вызываемых окислением. В то же время эффективность самого цинка повышается, если его употреблять вместе с кофе, шоколадом и небольшим количеством вина.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:15

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