Ученые: Цинк с кофе, шоколадом и чаем продлевает молодость





Одну из главных ролей в процессе старения и развития некоторых заболеваний играет супероксид — побочный продукт, вырабатываемый в ходе переработки кислорода человеческими клетками. Он разрушает такие биомолекулы тела, как протеины и липиды. Однако цинк, активируя гидрохинон, способен создать естественную защиту против супероксида.Сам по себе гидрохинон не может ничего противопоставить супероксиду, его эффективность в разы повышается только в сочетании с цинком, когда создается металлический комплекс, имитирующий фермент супероксиддисмутазы (СОД). Эти ферменты, по сути, и защищают организм от старения и дегенеративных процессов, вызываемых окислением. В то же время эффективность самого цинка повышается, если его употреблять вместе с кофе, шоколадом и небольшим количеством вина.