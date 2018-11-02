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Ольга Бузова пожаловалась в интервью, что родители лишили ее детства

Популярная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова славится своей невероятной трудоспособностью и, как оказалось, ее к этому приучили с ранних лет.

В одном из интервью Ольга пожаловалась, что родители не дали ей насладиться детством и юностью, так как ей приходилось самостоятельно зарабатывать на различные подростковые «фишки» в виде модных джинсов и прочего.

Ольга Бузова пожаловалась в интервью, что родители лишили ее детства

Бузова отмечает, что у нее могло быть еще целых два года детства, но в 14 лет мама ей сказала, что на все свои прихоти она должна заработать сама.

Ольга Бузова пожаловалась в интервью, что родители лишили ее детства

Сейчас Ирина Александровна удручена тем фактом, что Ольга постоянно в работе, но Бузова отмечает, что она же и приучила ее к этому.

Ольга Бузова пожаловалась в интервью, что родители лишили ее детства

Впрочем, мама пыталась уберечь ее от шоу-бизнеса и была категорически против поступления дочери в театральный вуз, но в итоге личность Ольги взяла вверх - она теперь находится на вершине славы и считается весьма обеспеченной барышней, добившейся всего своим трудом.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:31

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