Эдуард Мацаберидзе поблагодарил Веру Брежневу за помощь в лечении рака





Эдуард Мацаберидзе рассказал, что у него обнаружили лимфому. На шоу Ивана Урганта телеведущий признался, что тогда он впал в отчаяние, но потом решил бороться до конца. Два месяца назад лечение закончилось, после чего тест ПЭТ-КТ показал, что лимфомы больше нет. В передачи "Вечерний Ургант" Эдуард Мацаберидзе сообщил, что справился с раком не только благодаря своевременной помощи специалистов, но и юмору.Телеведущий показывал инфузомат, которого он назвал Валерчиком, и рассказал, что посвящал этому прибору посты в социальных сетях. Также Эдуард Мацаберидзе сообщил, что этот аппарат в свое время в отделение гематологии в институт рака привезла исполнительница Вера Брежнева. За это ведущий очень благодарен певице.