Эдуард Мацаберидзе поблагодарил Веру Брежневу за помощь в лечении рака
Эдуард Мацаберидзе принял участи в шоу Ивана Урганта под названием "Вечерний Ургант", там он рассказал, как поборол рака.Также телеведущий поблагодарил Веру Брежневу за то, что она помогла ему и другим больным в лечении.
Эдуард Мацаберидзе рассказал, что у него обнаружили лимфому. На шоу Ивана Урганта телеведущий признался, что тогда он впал в отчаяние, но потом решил бороться до конца. Два месяца назад лечение закончилось, после чего тест ПЭТ-КТ показал, что лимфомы больше нет. В передачи "Вечерний Ургант" Эдуард Мацаберидзе сообщил, что справился с раком не только благодаря своевременной помощи специалистов, но и юмору.
Телеведущий показывал инфузомат, которого он назвал Валерчиком, и рассказал, что посвящал этому прибору посты в социальных сетях. Также Эдуард Мацаберидзе сообщил, что этот аппарат в свое время в отделение гематологии в институт рака привезла исполнительница Вера Брежнева. За это ведущий очень благодарен певице.
Эдуард Мацаберидзе рассказал, что у него обнаружили лимфому. На шоу Ивана Урганта телеведущий признался, что тогда он впал в отчаяние, но потом решил бороться до конца. Два месяца назад лечение закончилось, после чего тест ПЭТ-КТ показал, что лимфомы больше нет. В передачи "Вечерний Ургант" Эдуард Мацаберидзе сообщил, что справился с раком не только благодаря своевременной помощи специалистов, но и юмору.
Телеведущий показывал инфузомат, которого он назвал Валерчиком, и рассказал, что посвящал этому прибору посты в социальных сетях. Также Эдуард Мацаберидзе сообщил, что этот аппарат в свое время в отделение гематологии в институт рака привезла исполнительница Вера Брежнева. За это ведущий очень благодарен певице.