"Ангара-А5М" будет выводить на орбиту 27 тонн полезной нагрузки





Ракета "Ангара-А5М" создавалась в рамках модернизации космического аппарата "Ангара-А5". По словам Дмитрия Рогозина, "Ангара-А5М" потребовалась для того, чтобы реальную грузоподъемность космического аппарата "Ангара-А5" (в 23 тонны) довести до 25 тонн, которые прописаны в техническом задании.Стоит отметить, что версия увеличенной грузоподъемности "Ангара-А5В" вместе со специальным разгонным кислородно-водородным блоком сможет на орбиту запускать груз весом в 37,5 тонн.