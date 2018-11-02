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"Ангара-А5М" будет выводить на орбиту 27 тонн полезной нагрузки

Ракета тяжелого современного класса "Ангара-А5М" станет выводить на околоземную низкую орбиту не 25 тонн полезной нагрузки, как ранее сообщалось, а 27 тонн. Об этом заявил Дмитрий Рогозин, являющийся главой "Роскосмоса".

"Ангара-А5М" будет выводить на орбиту 27 тонн полезной нагрузки

Ракета "Ангара-А5М" создавалась в рамках модернизации космического аппарата "Ангара-А5". По словам Дмитрия Рогозина, "Ангара-А5М" потребовалась для того, чтобы реальную грузоподъемность космического аппарата "Ангара-А5" (в 23 тонны) довести до 25 тонн, которые прописаны в техническом задании.

Стоит отметить, что версия увеличенной грузоподъемности "Ангара-А5В" вместе со специальным разгонным кислородно-водородным блоком сможет на орбиту запускать груз весом в 37,5 тонн.



 
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Технологии / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:22

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