"Ангара-А5М" будет выводить на орбиту 27 тонн полезной нагрузки
Ракета тяжелого современного класса "Ангара-А5М" станет выводить на околоземную низкую орбиту не 25 тонн полезной нагрузки, как ранее сообщалось, а 27 тонн. Об этом заявил Дмитрий Рогозин, являющийся главой "Роскосмоса".
Ракета "Ангара-А5М" создавалась в рамках модернизации космического аппарата "Ангара-А5". По словам Дмитрия Рогозина, "Ангара-А5М" потребовалась для того, чтобы реальную грузоподъемность космического аппарата "Ангара-А5" (в 23 тонны) довести до 25 тонн, которые прописаны в техническом задании.
Стоит отметить, что версия увеличенной грузоподъемности "Ангара-А5В" вместе со специальным разгонным кислородно-водородным блоком сможет на орбиту запускать груз весом в 37,5 тонн.
Ракета "Ангара-А5М" создавалась в рамках модернизации космического аппарата "Ангара-А5". По словам Дмитрия Рогозина, "Ангара-А5М" потребовалась для того, чтобы реальную грузоподъемность космического аппарата "Ангара-А5" (в 23 тонны) довести до 25 тонн, которые прописаны в техническом задании.
Стоит отметить, что версия увеличенной грузоподъемности "Ангара-А5В" вместе со специальным разгонным кислородно-водородным блоком сможет на орбиту запускать груз весом в 37,5 тонн.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:22