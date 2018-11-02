АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.58 USD 65.65
Курс валют на 02.11.2018

Вместо шоколадника Порошенко президентом Украины может стать комик Зеленский

Известный украинский комик Владимир Зеленский имеет значительные шансы победить на выборах президента Украины и сменить на этом посту владельца шоколадного бизнеса Петра Порошенко.

Ведущий артист программы «Вечерний квартал» занял второе место по результатам опроса, проведенного специалистами центра «Социальный мониторинг», Украинского института социсследований, Киевского международного института социологии и соцгруппой «Рейтинг».

Вместо шоколадника Порошенко президентом Украины может стать комик Зеленский

Социологи заявили, что при проведении выборов на следующей неделе во второй тур уверенно выйдет лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и комик из Кривого Рога Владимир Зеленский. Их конкурентами могут стать Анатолий Гриценко, Петр Порошенко и Юрий Бойко.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Политика / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети выложили первые фото мощного смартфона
Максим Галкин может схлестнуться в США с Филиппом
Эдуард Мацаберидзе поблагодарил Веру Брежневу за
Мысли Ольги Бузовой заняты только своим ребёнком
Уфолог нашел на снимках Марса "левитирующий"
Ольга Бузова пожаловалась в интервью, что
NASA заявило о потере космического аппарата Dawn
"Ангара-А5М" будет выводить на орбиту 27 тонн
Певица Натали показала на видео в Instagram сына
78-летний Эммануил Виторган ищет няню 8-месячной
Вместо шоколадника Порошенко президентом Украины
BMW рассекретила модель BMW 8-Series Cabrio
Армен Джигарханян выписан из больницы и скоро
Рустам Солнцев показал в Instagram ретро-видео
Анна Хилькевич резко ответила на критику в свой
В центре Москвы обнаружен человеческий скелет,
Экс-невеста Тимати Алена Шишкова намекнула в
Денис Клявер сравнил свою фигуру с бицепсами
Ирина Аллегрова обратилась с просьбой не снимать
Клиентка магазина одежды от Виктории Бони
Анджелине Джоли приписывают романтическую связь с
Боевик хотел разрушить древний храм в Сирии, но
Британцы создадут первый в мире гоночный
Учёные доказали пользу молодой крови для
Ольга Рапунцель заявила, что в VIP-доме её
50-летняя Екатерина Стриженова показала
Звезда «Дома-2» Роман Капаклы рос без отца и не
Мосгордума предлагает ужесточить наказание для
Анастасия Костенко показала в Instagram тонкие
Американский профессор считает зелёный чай
Просмотреть все новости