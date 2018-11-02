Вместо шоколадника Порошенко президентом Украины может стать комик Зеленский





Ведущий артист программы «Вечерний квартал» занял второе место по результатам опроса, проведенного специалистами центра «Социальный мониторинг», Украинского института социсследований, Киевского международного института социологии и соцгруппой «Рейтинг».Социологи заявили, что при проведении выборов на следующей неделе во второй тур уверенно выйдет лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и комик из Кривого Рога Владимир Зеленский. Их конкурентами могут стать Анатолий Гриценко, Петр Порошенко и Юрий Бойко.