Певица Натали показала на видео в Instagram сына Евгения, протирающего лбом пол

Певица Натали отметила, у неё в доме появился "лбомпылевытератель" и ей теперь не понадобится делать в жилище уборку. Знаменитость поделилась с фанатами видео, показав, как развлекается её младший сын Евгений, появившийся на свет 7 апреля 2017 года. Она добавила, за время материнства видела немало разных детских причуд, но такую игру ещё не доводилось лицезреть. В окончании публикация хозяйка аккаунта поинтересовалась у поклонников, замечали ли они своих малышей за подобным занятием.Фанаты поблагодарили исполнительницу за забавный видеоролик. Многие указали, они нередко видели своих детей за подобными развлечениями, но выразили удивление, что наследники звёзд дурачатся так же, как их менее известные сверстники.