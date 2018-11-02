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Уфолог нашел на снимках Марса "левитирующий" камень

При изучении снимков американского космического агентства NASA уфолог Скотт Уоринг обнаружил загадочный «левитирующий» камень. Об этом он рассказывает на своём официальном сайте.

Уфолог нашел на снимках Марса "левитирующий" камень

Известный в определённых кругах тайванский уфолог Скотт Уоринг сделал очередное открытие. При изучении снимков поверхности планеты Марс, сделанных спутником американского космического агентства NASA, он заметил парящий над грунтом камень. По словам уфолога камень, имеющий прямоугольную форму находится примерно в десяти-двенадцати дюймах от поверхности и отбрасывает тень.

Скотт Уоринг предполагает, что эта находка может быть какой-то древней загадочной технологией. Также он допускает, что это может быть обломок инопланетного летающего аппарата, брошенного представителями иных цивилизаций на поверхности Красной планеты.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:41

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