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Рустам Солнцев показал в Instagram ретро-видео «Дома-2» с Нелли Ермолаевой

Экс-участник реалити-шоу «ДОМ-2» и шоумен Рустам Солнцев воскресил в своем Instagram ретро-видео с участием Нелли Ермолаевой, которая просит его покатать на «своем железном коне».

Нелли встретила Рустама у ворот Поляны в полной экипировке и напомнила парню о его обещании, тогда как Солнцев всячески пытается «съехать с темы» и заверяет Ермолаеву, что в дождь кататься не безопасно.

Рустам Солнцев показал в Instagram ретро-видео «Дома-2» с Нелли Ермолаевой

Однако девушка была настойчива, и Рустаму пришлось повиноваться, чем закончилась история, знают только те, кто смотрел этот выпуск ранее.

Подписчики Рустама ностальгируют по тем временам, когда он был еще участником телестройки, а шоу было увлекательным и порой захватывающим.

Рустам Солнцев показал в Instagram ретро-видео «Дома-2» с Нелли Ермолаевой

Хейтеры в комментариях отметили, что Сонцеву уже совсем нечем привлечь внимание, что он начал публиковать видео со старых выпусков программы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:50

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