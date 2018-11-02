Рустам Солнцев показал в Instagram ретро-видео «Дома-2» с Нелли Ермолаевой

Нелли встретила Рустама у ворот Поляны в полной экипировке и напомнила парню о его обещании, тогда как Солнцев всячески пытается «съехать с темы» и заверяет Ермолаеву, что в дождь кататься не безопасно.Однако девушка была настойчива, и Рустаму пришлось повиноваться, чем закончилась история, знают только те, кто смотрел этот выпуск ранее.Подписчики Рустама ностальгируют по тем временам, когда он был еще участником телестройки, а шоу было увлекательным и порой захватывающим.Хейтеры в комментариях отметили, что Сонцеву уже совсем нечем привлечь внимание, что он начал публиковать видео со старых выпусков программы.