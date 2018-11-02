78-летний Эммануил Виторган ищет няню 8-месячной дочке

В Instagram советского и российского актёра появилось объявление о том, что немолодая пара, у которой 8 месяцев тому появилась наследница, ищет няню на выходные. К посту Виторган прикрепил фото ребёнка, спящего в кроватке. Новость произвела у подписчиков артиста большой ажиотаж, и блогер получил не только множество контактов, но и предложения посидеть с девочкой от самих пользователей соцсети.Отметим, что рождение Этель в своё время спровоцировало скандал среди звёзд отечественного шоубизнеса. Так, Виторгана с женой осуждали за решение обзавестись ребёнком в столь позднем возрасте. Тем не менее, 78-летний отец счастлив, что супруга подарила ему здоровую и красивую дочку, и ни минуты не сомневается в возможности благополучно вырастить её.Пара не только уделяет большую часть времени Этель, но и продолжает заниматься карьерой. Виторган с женой гастролируют с концертной программой "За всё тебя благодарю" и сотрудничают с именитыми музыкантами.