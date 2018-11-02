В центре Москвы обнаружен человеческий скелет, захороненный 25 лет назад
В центре Москвы в подвале заброшенного дома был найден скелет человека, захороненного там более 25 лет назад. По словам старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, по факту обнаружения человеческих останков будет проведена доследственная проверка.
Заброшенный дом, в подвальном помещении которого 2 ноября был обнаружен скелет, находится на Зубровской улице, почти в самом центре Москвы. Согласно предварительным оценкам останки в подвале покоились более 25 лет.
Теперь следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Останки были отправлены на судмедэкспертизу для установления причины смерти, после получения результата всех проверок будет принято процессуальное решение.
Заброшенный дом, в подвальном помещении которого 2 ноября был обнаружен скелет, находится на Зубровской улице, почти в самом центре Москвы. Согласно предварительным оценкам останки в подвале покоились более 25 лет.
Теперь следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Останки были отправлены на судмедэкспертизу для установления причины смерти, после получения результата всех проверок будет принято процессуальное решение.
Происшествия
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:44