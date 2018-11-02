В центре Москвы обнаружен человеческий скелет, захороненный 25 лет назад





Заброшенный дом, в подвальном помещении которого 2 ноября был обнаружен скелет, находится на Зубровской улице, почти в самом центре Москвы. Согласно предварительным оценкам останки в подвале покоились более 25 лет.Теперь следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Останки были отправлены на судмедэкспертизу для установления причины смерти, после получения результата всех проверок будет принято процессуальное решение.