BMW рассекретила модель BMW 8-Series Cabrio





На отечественном авторынке новая версия появится в марте будущего года. Россиянам предложат сначала BMW M850i xDrive Cabrio, который оснащается 4,4-литровым силовым агрегатом на 530 лошадиных сил. Стоимость кабриолета достигает 9 110 000 рублей. Транспортное средство до первой сотни разгоняется за 3,9 сек. Этот показатель на 0,2 сек меньше, чем в случае купе. Размеры автомобиля достигают 4843х1902х1339 миллиметра. Расстояние между осями составляет 2 822 мм.Базовое оснащение включает фары BMW Laserlight вместе с автоматическим удобным управлением дальним светом. Транспортное средство имеет защитный экран, закрывающий пассажиров от ветра. Имеет место защита от опрокидывания, а также многое другое.