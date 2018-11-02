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BMW рассекретила модель BMW 8-Series Cabrio

Компанией BMW была рассекречена версия BMW 8-Series Cabrio. Транспортное средство в себе объединит ультраспортивные характеристики, а также элегантный дизайн.

BMW рассекретила модель BMW 8-Series Cabrio

На отечественном авторынке новая версия появится в марте будущего года. Россиянам предложат сначала BMW M850i xDrive Cabrio, который оснащается 4,4-литровым силовым агрегатом на 530 лошадиных сил. Стоимость кабриолета достигает 9 110 000 рублей. Транспортное средство до первой сотни разгоняется за 3,9 сек. Этот показатель на 0,2 сек меньше, чем в случае купе. Размеры автомобиля достигают 4843х1902х1339 миллиметра. Расстояние между осями составляет 2 822 мм.

Базовое оснащение включает фары BMW Laserlight вместе с автоматическим удобным управлением дальним светом. Транспортное средство имеет защитный экран, закрывающий пассажиров от ветра. Имеет место защита от опрокидывания, а также многое другое.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:00

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