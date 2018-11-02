Армен Джигарханян выписан из больницы и скоро продолжит работать





Армен Джигарханян был госпитализирован в клинику ещё 13 октября. Сообщалось, что состояние Армена Борисовича было тяжёлым, но благодаря оперативным действиям медиков вскоре стало удовлетворительным.Это была уже пятая госпитализация Джигарханяна в этом году. При этом медицинские диагнозы, с которыми актёр попадает в лечебные заведения, не разглашаются.Возможно, на состояние здоровья 83-летнего Армена Джихарханяна повлиял скандальный развод с Виталиной Цимбалюк-Романовской. Сейчас бывшая жена именитого актёра не скрывает своих романтических отношений с Прохором Шаляпиным. Известно, на прошлой неделе певец познакомил её со своей мамой, для чего они побывали на родине Прохора в Волгограде.