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Армен Джигарханян выписан из больницы и скоро продолжит работать

Известного российского актёра Армена Джигарханяна выписали из больницы. Врачи рекомендуют полный покой и постельный режим в течение недели, после чего актёр может снова приступить к работе, сообщил друг Джигарханяна Артур Согомонян.

Армен Джигарханян выписан из больницы и скоро продолжит работать

Армен Джигарханян был госпитализирован в клинику ещё 13 октября. Сообщалось, что состояние Армена Борисовича было тяжёлым, но благодаря оперативным действиям медиков вскоре стало удовлетворительным.

Это была уже пятая госпитализация Джигарханяна в этом году. При этом медицинские диагнозы, с которыми актёр попадает в лечебные заведения, не разглашаются.

Возможно, на состояние здоровья 83-летнего Армена Джихарханяна повлиял скандальный развод с Виталиной Цимбалюк-Романовской. Сейчас бывшая жена именитого актёра не скрывает своих романтических отношений с Прохором Шаляпиным. Известно, на прошлой неделе певец познакомил её со своей мамой, для чего они побывали на родине Прохора в Волгограде.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:52

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