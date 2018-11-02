Боевик хотел разрушить древний храм в Сирии, но снаряд разорвался у него в руках
Боевик хотел расстрелять из гранатомета храм Георгия Победоносца в городе Изра (Сирия), когда снаряд разорвался у него в руках. О происшествии рассказал настоятель древнего храма, отец Ильяс.
По словам священника, Святой Георгий Победоносец постоянно защищает местных жителей во время боевых действий. Люди, возвращаясь в Изру, первым делом идут в старинный храм, чтобы попросить помощи.
Во время боевых действий кто-то из боевиков собирался разрушить храм из гранатомета. Но неожиданно снаряд заклинило в стволе орудия, после чего случился взрыв и боевик получил серьезные травмы.
Отец Ильяс рассказал, что храм Георгия Победоносца был сооружен в далеком 515 году и в нем долгое время хранились мощи этого святого, пока английский король Ричард Львиное сердце не решил перевезти их в Палестину.
По словам священника, Святой Георгий Победоносец постоянно защищает местных жителей во время боевых действий. Люди, возвращаясь в Изру, первым делом идут в старинный храм, чтобы попросить помощи.
Во время боевых действий кто-то из боевиков собирался разрушить храм из гранатомета. Но неожиданно снаряд заклинило в стволе орудия, после чего случился взрыв и боевик получил серьезные травмы.
Отец Ильяс рассказал, что храм Георгия Победоносца был сооружен в далеком 515 году и в нем долгое время хранились мощи этого святого, пока английский король Ричард Львиное сердце не решил перевезти их в Палестину.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 11:09