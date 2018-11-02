АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.58 USD 65.65
Курс валют на 02.11.2018

Боевик хотел разрушить древний храм в Сирии, но снаряд разорвался у него в руках

Боевик хотел расстрелять из гранатомета храм Георгия Победоносца в городе Изра (Сирия), когда снаряд разорвался у него в руках. О происшествии рассказал настоятель древнего храма, отец Ильяс.

Боевик хотел разрушить древний храм в Сирии, но снаряд разорвался у него в руках

По словам священника, Святой Георгий Победоносец постоянно защищает местных жителей во время боевых действий. Люди, возвращаясь в Изру, первым делом идут в старинный храм, чтобы попросить помощи.

Во время боевых действий кто-то из боевиков собирался разрушить храм из гранатомета. Но неожиданно снаряд заклинило в стволе орудия, после чего случился взрыв и боевик получил серьезные травмы.

Отец Ильяс рассказал, что храм Георгия Победоносца был сооружен в далеком 515 году и в нем долгое время хранились мощи этого святого, пока английский король Ричард Львиное сердце не решил перевезти их в Палестину.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
В мире / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 11:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети выложили первые фото мощного смартфона
Максим Галкин может схлестнуться в США с Филиппом
Эдуард Мацаберидзе поблагодарил Веру Брежневу за
Мысли Ольги Бузовой заняты только своим ребёнком
Уфолог нашел на снимках Марса "левитирующий"
Ольга Бузова пожаловалась в интервью, что
NASA заявило о потере космического аппарата Dawn
"Ангара-А5М" будет выводить на орбиту 27 тонн
Певица Натали показала на видео в Instagram сына
78-летний Эммануил Виторган ищет няню 8-месячной
Вместо шоколадника Порошенко президентом Украины
BMW рассекретила модель BMW 8-Series Cabrio
Армен Джигарханян выписан из больницы и скоро
Рустам Солнцев показал в Instagram ретро-видео
Анна Хилькевич резко ответила на критику в свой
В центре Москвы обнаружен человеческий скелет,
Экс-невеста Тимати Алена Шишкова намекнула в
Денис Клявер сравнил свою фигуру с бицепсами
Ирина Аллегрова обратилась с просьбой не снимать
Клиентка магазина одежды от Виктории Бони
Анджелине Джоли приписывают романтическую связь с
Боевик хотел разрушить древний храм в Сирии, но
Британцы создадут первый в мире гоночный
Учёные доказали пользу молодой крови для
Ольга Рапунцель заявила, что в VIP-доме её
50-летняя Екатерина Стриженова показала
Звезда «Дома-2» Роман Капаклы рос без отца и не
Мосгордума предлагает ужесточить наказание для
Анастасия Костенко показала в Instagram тонкие
Американский профессор считает зелёный чай
Просмотреть все новости