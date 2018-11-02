Денис Клявер сравнил свою фигуру с бицепсами старшего сына

Клявер выставил в Instagram семейное селфи со старшим сыном Тимофеем от первого брака. Подросток приехал к звёздному отцу на каникулы, и они отправились в спортзал, ведь оба увлекаются фитнесом. В бассейне Клявер сделал фотографию с сыном, поинтересовавшись у поклонников, действительно ли мускулы Тимофея догнали его собственные. Подписчики певца подтвердили, что молодой человек не уступает своему мужественному родителю.Кроме того, сын Клявера получил титул чемпиона мира в тхэквондо, о чём ранее упоминал исполнитель. Певец рассказал, что Тимофей шёл к своей цели очень упорно, и в итоге его амбиции, труд и талант привели к потрясающему результату. Также поклонники звезды отметили невероятную схожесть родственников, добавив, что Клявер так молодо выглядит, будто они с отпрыском братья.Кроме Тимофея, от первого брака с певицей Евой Польной у исполнителя родилась 13-летняя дочь Эвелин. Новая жена Ирина подарила супругу сына Даниэля, которому уже пять лет.