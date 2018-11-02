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Денис Клявер сравнил свою фигуру с бицепсами старшего сына

Денис Клявер сравнил свою мускулистую фигуру с бицепсами старшего сына Тимофея. Поклонники назвали 16-летнего отпрыска Евы Польны и его отца братьями.

Денис Клявер сравнил свою фигуру с бицепсами старшего сына

Клявер выставил в Instagram семейное селфи со старшим сыном Тимофеем от первого брака. Подросток приехал к звёздному отцу на каникулы, и они отправились в спортзал, ведь оба увлекаются фитнесом. В бассейне Клявер сделал фотографию с сыном, поинтересовавшись у поклонников, действительно ли мускулы Тимофея догнали его собственные. Подписчики певца подтвердили, что молодой человек не уступает своему мужественному родителю.

Кроме того, сын Клявера получил титул чемпиона мира в тхэквондо, о чём ранее упоминал исполнитель. Певец рассказал, что Тимофей шёл к своей цели очень упорно, и в итоге его амбиции, труд и талант привели к потрясающему результату. Также поклонники звезды отметили невероятную схожесть родственников, добавив, что Клявер так молодо выглядит, будто они с отпрыском братья.

Кроме Тимофея, от первого брака с певицей Евой Польной у исполнителя родилась 13-летняя дочь Эвелин. Новая жена Ирина подарила супругу сына Даниэля, которому уже пять лет.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:30

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