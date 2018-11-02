Клиентка магазина одежды от Виктории Бони обвинила звезду в продаже некачественного товара





В Сети появилась жалоба клиентки магазина одежды от Виктории Бони, которая приобрела в нем костюм за 33 тысячи рублей.Женщина написала, что долго копила деньги, чтобы купить понравившийся костюм из шерсти и кашемира, но мужу обновка пришлась не по душе, и клиентка попыталась вернуть вещь в магазин, однако ей там отказали.Недовольная покупательница решила искать иной выход из создавшегося положения и сдала вещь на экспертизу, чтобы выяснить качество материала. Результат расстроил покупательницу еще больше, ведь в материале не оказалось ни капли натуральных тканей - исключительно синтетика.Поклонница Виктории Бони недоуменно спрашивает у звезды, зачем она так нагло обманывает своих покупателей, и предложила «по добру» отдать ей деньги за некачественную вещь, иначе подаст жалобу в Роспотребнадзор.Сама Виктория пока не комментирует ситуацию.