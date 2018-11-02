АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.58 USD 65.65
Курс валют на 02.11.2018

Клиентка магазина одежды от Виктории Бони обвинила звезду в продаже некачественного товара

Популярную телеведущую и бизнес-леди Викторию Боню обвинили в продаже одежды, не соответствующей заявленному качеству, и недовольная клиентка намерена вернуть вещь в магазин.

В Сети появилась жалоба клиентки магазина одежды от Виктории Бони, которая приобрела в нем костюм за 33 тысячи рублей.

Клиентка магазина одежды от Виктории Бони обвинила звезду в продаже некачественного товара

Женщина написала, что долго копила деньги, чтобы купить понравившийся костюм из шерсти и кашемира, но мужу обновка пришлась не по душе, и клиентка попыталась вернуть вещь в магазин, однако ей там отказали.

Недовольная покупательница решила искать иной выход из создавшегося положения и сдала вещь на экспертизу, чтобы выяснить качество материала. Результат расстроил покупательницу еще больше, ведь в материале не оказалось ни капли натуральных тканей - исключительно синтетика.

Клиентка магазина одежды от Виктории Бони обвинила звезду в продаже некачественного товара

Поклонница Виктории Бони недоуменно спрашивает у звезды, зачем она так нагло обманывает своих покупателей, и предложила «по добру» отдать ей деньги за некачественную вещь, иначе подаст жалобу в Роспотребнадзор.

Клиентка магазина одежды от Виктории Бони обвинила звезду в продаже некачественного товара

Сама Виктория пока не комментирует ситуацию.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети выложили первые фото мощного смартфона
Максим Галкин может схлестнуться в США с Филиппом
Эдуард Мацаберидзе поблагодарил Веру Брежневу за
Мысли Ольги Бузовой заняты только своим ребёнком
Уфолог нашел на снимках Марса "левитирующий"
Ольга Бузова пожаловалась в интервью, что
NASA заявило о потере космического аппарата Dawn
"Ангара-А5М" будет выводить на орбиту 27 тонн
Певица Натали показала на видео в Instagram сына
78-летний Эммануил Виторган ищет няню 8-месячной
Вместо шоколадника Порошенко президентом Украины
BMW рассекретила модель BMW 8-Series Cabrio
Армен Джигарханян выписан из больницы и скоро
Рустам Солнцев показал в Instagram ретро-видео
Анна Хилькевич резко ответила на критику в свой
В центре Москвы обнаружен человеческий скелет,
Экс-невеста Тимати Алена Шишкова намекнула в
Денис Клявер сравнил свою фигуру с бицепсами
Ирина Аллегрова обратилась с просьбой не снимать
Клиентка магазина одежды от Виктории Бони
Анджелине Джоли приписывают романтическую связь с
Боевик хотел разрушить древний храм в Сирии, но
Британцы создадут первый в мире гоночный
Учёные доказали пользу молодой крови для
Ольга Рапунцель заявила, что в VIP-доме её
50-летняя Екатерина Стриженова показала
Звезда «Дома-2» Роман Капаклы рос без отца и не
Мосгордума предлагает ужесточить наказание для
Анастасия Костенко показала в Instagram тонкие
Американский профессор считает зелёный чай
Просмотреть все новости