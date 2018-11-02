Ирина Аллегрова обратилась с просьбой не снимать ее на концерте
Ирина Аллегрова попросила зрителей на концерте не фотографировать ее и не писать про нее глупости в социальных сетях. Во время выступления певице показалось, что люди не столько слушают ее песни, сколько фотографируют, поэтому она пообещала поклониться в ноги, если будут отключены фотоаппараты.
За последнее время репертуар 66-летней Ирины Аллегровой кардинально изменился. Он стал более мрачным и роковым, а классические шлягеры «Угонщица» и «Императрица» певица все больше исполняет на корпоративных вечеринках, а не на своих дорогих концертах, где артистка все чаще начинает вести себя более раскрепощенно.
Так, на одном из своих выступлений Ирина Аллегрова весьма разоткровенничалась. Она обратилась со сцены к зрителю, сидевшему с серьезным выражением лица, подумав, что испугала его. Другой зритель ей напомнил голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма. Аллегрова даже призналась, что всегда была влюблена в этого актера, звезду боевиков.
За последнее время репертуар 66-летней Ирины Аллегровой кардинально изменился. Он стал более мрачным и роковым, а классические шлягеры «Угонщица» и «Императрица» певица все больше исполняет на корпоративных вечеринках, а не на своих дорогих концертах, где артистка все чаще начинает вести себя более раскрепощенно.
Так, на одном из своих выступлений Ирина Аллегрова весьма разоткровенничалась. Она обратилась со сцены к зрителю, сидевшему с серьезным выражением лица, подумав, что испугала его. Другой зритель ей напомнил голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма. Аллегрова даже призналась, что всегда была влюблена в этого актера, звезду боевиков.
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:20