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Ирина Аллегрова обратилась с просьбой не снимать ее на концерте

Ирина Аллегрова попросила зрителей на концерте не фотографировать ее и не писать про нее глупости в социальных сетях. Во время выступления певице показалось, что люди не столько слушают ее песни, сколько фотографируют, поэтому она пообещала поклониться в ноги, если будут отключены фотоаппараты.

Ирина Аллегрова обратилась с просьбой не снимать ее на концерте

За последнее время репертуар 66-летней Ирины Аллегровой кардинально изменился. Он стал более мрачным и роковым, а классические шлягеры «Угонщица» и «Императрица» певица все больше исполняет на корпоративных вечеринках, а не на своих дорогих концертах, где артистка все чаще начинает вести себя более раскрепощенно.

Так, на одном из своих выступлений Ирина Аллегрова весьма разоткровенничалась. Она обратилась со сцены к зрителю, сидевшему с серьезным выражением лица, подумав, что испугала его. Другой зритель ей напомнил голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма. Аллегрова даже призналась, что всегда была влюблена в этого актера, звезду боевиков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:20

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