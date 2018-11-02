Анджелине Джоли приписывают романтическую связь с Джастином Теру





Разговоры о бракоразводном процессе Анджелины Джоли и Бреда Питта не стихают уже несколько лет. Два года судебных разбирательств до сих пор не принесли звёздной паре долгожданного развода. Летом этого года всё же наметился прогресс – Бреду Питту разрешили встречи с детьми, которым Джоли не может препятствовать.В последнее время Анджелине Джоли приписывали много романов, но ни один из слухов не подтвердился. И вот недавно, по сообщениям инсайдеров, актриса была замечена в обществе Джастина Теру, бывшего мужа звезды сериала «Друзья» Дженнифер Энистон.Нет никаких официальных подтверждений связи между Джоли и Теру. И кроме того известно, что последние месяцы Джоли провела на съёмках в Лондоне.