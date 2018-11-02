Анджелине Джоли приписывают романтическую связь с Джастином Теру
Анджелина Джоли снова оказалась в центре общественного внимания. Знаменитой голливудской актрисе приписали новый роман. На сей раз она была замечена в компании Джастина Теру, экс-супруга актрисы Дженнифер Энистон.
Разговоры о бракоразводном процессе Анджелины Джоли и Бреда Питта не стихают уже несколько лет. Два года судебных разбирательств до сих пор не принесли звёздной паре долгожданного развода. Летом этого года всё же наметился прогресс – Бреду Питту разрешили встречи с детьми, которым Джоли не может препятствовать.
В последнее время Анджелине Джоли приписывали много романов, но ни один из слухов не подтвердился. И вот недавно, по сообщениям инсайдеров, актриса была замечена в обществе Джастина Теру, бывшего мужа звезды сериала «Друзья» Дженнифер Энистон.
Нет никаких официальных подтверждений связи между Джоли и Теру. И кроме того известно, что последние месяцы Джоли провела на съёмках в Лондоне.
Разговоры о бракоразводном процессе Анджелины Джоли и Бреда Питта не стихают уже несколько лет. Два года судебных разбирательств до сих пор не принесли звёздной паре долгожданного развода. Летом этого года всё же наметился прогресс – Бреду Питту разрешили встречи с детьми, которым Джоли не может препятствовать.
В последнее время Анджелине Джоли приписывали много романов, но ни один из слухов не подтвердился. И вот недавно, по сообщениям инсайдеров, актриса была замечена в обществе Джастина Теру, бывшего мужа звезды сериала «Друзья» Дженнифер Энистон.
Нет никаких официальных подтверждений связи между Джоли и Теру. И кроме того известно, что последние месяцы Джоли провела на съёмках в Лондоне.