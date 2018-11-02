Британцы создадут первый в мире гоночный электро-самолет





Сообщается, что данное соглашение подразумевает электрификацию и облегчение гоночного самолета с бензиновым двигателем, который принимал участие в гонках Air Race 1. В гонках Air Race E, как и в Air Race 1, будут участвовать 8 самолетов, которые на скорости около 400 километров в час будут летать по воздушной трассе.Напомним, весной 2018 года в Америке свой первый полет совершил электрический самолет под названием Sun Flyer 2, разработанный компанией Bye Aerospace. Во время полета эксперты проверяли работу литий-ионных аккумуляторов LG Energy формата 18650 емкость которых 260 ватт-час на 1 килограмм. Также были проверены системы контроля разряда аккумуляторов и электромотора Enstroj Emrax, мощность которого составляет 100 киловатт.