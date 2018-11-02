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Ольга Рапунцель заявила, что в VIP-доме её преследовало привидение

Эпатажная участница прославленной телестройки «Дом-2» Ольга Рапунцель сделала неожиданное признание.

Несколько часов назад Ольга Рапунцель опубликовала на официальном портале реалити-шоу «Дом-2» свежий пост, в котором рассказала о потусторонней силе, с которой ей пришлось столкнуться во время беременности.

Ольга Рапунцель заявила, что в VIP-доме её преследовало привидение

По словам длинноволосой красавицы, в VIP-доме она всегда чувствовала присутствие какой-то сверхъестественной силы. Когда Ольга жила на втором этаже, ей всегда казалось, что в комнате с ней находится еще кто-то.

«Когда возвращалась с шоу, вещи были разбросаны, а однажды призрак оторвал спинку кровати. На полу валялись шурупы», - пишет Рапунцель на официальном сайте телепроекта «Дом-2».

Ольга Рапунцель уверена, что это не могла быть чья-то злая шутка, да и доказательств этому у нее не было, ведь в тот момент видеокамеры никогда ничего не могли зафиксировать.

«Мистика!» - убеждена длинноволосая красавица.


Ольга Рапунцель заявила, что в VIP-доме её преследовало привидение

Также Ольга поспешила рассказать поклонникам «Дом-2», что нормально спать в VIP-доме у нее не получалось, так как постоянно чувствовала, что кто-то со стороны за ней постоянно наблюдает. В свое время Рапунцель даже решила провести некое расследование и связалась с предыдущими жителями комнаты на втором этаже.

Как оказалось, присутствие чего-то сверхъестественного чувствовала не только Ольга Рапунцель, но и другие участники скандального реалити-шоу «Дом-2», которые ранее жили в комнате «брендов» телепроекта.

«Оказывается, присутствие нечисти чувствовали и другие», - заявила молодая мамочка на официальном портале телестройки.

Нужно сказать, что подобные признания Ольги Рапунцель очень повеселили интернет-пользователей. Некоторые из фолловеров уверены, что все дело в неустойчивой психике некоторых участников «Дома-2», которые и видели то самое «привидение», а кое-кто поспешил даже дать совет длинноволосой красавице, как избавиться от сверхъестественной силы в доме.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:38

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