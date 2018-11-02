Учёные доказали пользу молодой крови для восстановления печени





Специалисты Хуачжунского университета проверили влияние плазмы крови, взятой у молодых особей, на лабораторных грызунах. Ишемия-реперфузия возникает, когда нормальный кровоток в печень прерывается, и представляет большую опасность для пожилых людей. Выборка для эксперимента состояла из трёх групп крыс. Первая получила инъекции молодой крови, вторая - старой, а третьей не переливали ничего.Затем учёные искусственно спровоцировали у грызунов ишемию-реперфузию, чтобы проверить, как поведёт себя плазма молодых животных. Исследование подтвердило, что первая группа мышей действительно восстановила печень после травмы в более короткие сроки, нежели вторая или третья.Впервые учёным удалось наблюдать явный омолаживающий и терапевтический эффект от инъекций молодой крови, однако это требует дальнейших экспериментов. Китайские исследователи собираются подтвердить пользу данной процедуры для возрастных пациентов с нарушенным кровообращением, передаёт EurekAlert!.