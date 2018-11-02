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Учёные доказали пользу молодой крови для восстановления печени

Китайские учёные доказали пользу переливания молодой крови для восстановления печени пожилых людей. Эксперимент показал свою эффективность на мышах с ишемией-реперфузией.

Учёные доказали пользу молодой крови для восстановления печени

Специалисты Хуачжунского университета проверили влияние плазмы крови, взятой у молодых особей, на лабораторных грызунах. Ишемия-реперфузия возникает, когда нормальный кровоток в печень прерывается, и представляет большую опасность для пожилых людей. Выборка для эксперимента состояла из трёх групп крыс. Первая получила инъекции молодой крови, вторая - старой, а третьей не переливали ничего.

Затем учёные искусственно спровоцировали у грызунов ишемию-реперфузию, чтобы проверить, как поведёт себя плазма молодых животных. Исследование подтвердило, что первая группа мышей действительно восстановила печень после травмы в более короткие сроки, нежели вторая или третья.

Впервые учёным удалось наблюдать явный омолаживающий и терапевтический эффект от инъекций молодой крови, однако это требует дальнейших экспериментов. Китайские исследователи собираются подтвердить пользу данной процедуры для возрастных пациентов с нарушенным кровообращением, передаёт EurekAlert!.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:47

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