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50-летняя Екатерина Стриженова показала превосходную растяжку

Екатерина Стриженова продемонстрировала поклонникам свою растяжку. Фотографию из тренажерного зала, в котором телеведущая занимается под руководством личного тренера Арсена, 50-летняя Стриженова опубликовала у себя в Instagram.

50-летняя Екатерина Стриженова показала превосходную растяжку

Несмотря на свой возраст, в марте Екатерина Стриженова отпраздновала полувековой юбилей, телеведущая имеет отличную спортивную форму, в чем смогли убедиться ее поклонники. По словам Екатерины, оставаться бодрой и моложавой ей помогают питьевой режим, правильное питание, посещение бани, тибетская медицина, массажи и физические нагрузки.

50-летняя Екатерина Стриженова показала превосходную растяжку

Екатерина Стриженова регулярно посещает спортзал, но не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Личный тренер говорил ей, что после тренировок должна наступать эйфория, но Стриженовой каждый раз хочется все бросить. Поклонники всячески поддерживают Екатерину, они понимают, что ее растяжка — не шпагат Волочковой, но для своего возраста она прекрасно справляется с заданиями тренера.



 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:30

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