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Звезда «Дома-2» Роман Капаклы рос без отца и не хочет знать его имени

Один из самых ярких и рейтинговых участников скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Роман Капаклы знает, как это - расти без отца.

Всем известно, что Роману Капаклы всего 19 лет, однако многие и участники телепроекта, и телезрители не единожды отмечали, что парнишка умен не по годам.

Звезда «Дома-2» Роман Капаклы рос без отца и не хочет знать его имени

Вместе со своей возлюбленной Мариной Африкантовой Роман продолжает уверенно идти к свадьбе, а на днях Капаклы признался, что ему никогда бы не хотелось, чтобы будущая супруга воспитывала его наследников в одиночестве, так как знает, что это такое. Как оказалось, родной отец участника «Дома-2» бросил свою семью, когда парню было всего 2 года.

Считанные часы назад на официальной страничке реалити-шоу «Дом-2» Роман Капаклы опубликовал свежий пост, в котором заявил, что никогда не спрашивал у мамы про родного отца. По словам парня, он хорошо понимал, что маме будет очень неприятно, поэтому не решался жертвовать «эмоциональным равновесием» из-за своего интереса.

Также Роман добавил, что настроен довольно категорично, поэтому не планирует даже в будущем искать своего отца, ведь желание знать, кто этот человек, у него напрочь пропало после того, как он наблюдал за тем, как тяжело его маме.

Звезда «Дома-2» Роман Капаклы рос без отца и не хочет знать его имени

Несмотря на то, что у мамы Романа было очень много ухажеров, женщина решила всю себя посвятить своему сыну, чтобы поставить парня на ноги. Именно поэтому участник винит себя в том, что у самого родного человека так и не сложилась личная жизнь. Выяснилось, что Капаклы, когда был маленьким, некоторых из поклонников мамы даже «отгонял».

В результате некоторые поступки Романа Капаклы привели к тому, что его мама так и не решилась создать семью, так как боялась реакции сына на очередного потенциального папу. Участник «Дома-2» носит отчество дедушки и даже не знает имени родного отца, а даже если бы и знал, то никогда бы с таким человеком не поздоровался.

«Возможно, где-то в детстве мне не хватало мужского совета. Скорее всего, именно поэтому все мои друзья были значительно старше. Наверное, в каждом из них я пытался найти отца» - отметил Роман.


Звезда «Дома-2» Роман Капаклы рос без отца и не хочет знать его имени

По словам Капаклы, за 17 лет его отец так и не попытался связаться с ним. Роман заявил, что хорошо понимает, что ни в коем случае так нельзя поступать, поэтому никогда бы не хотел, чтобы Марина Африкантова воспитывала его наследников одна.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:15

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