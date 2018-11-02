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Анастасия Костенко показала в Instagram тонкие ноги

Молодая мама Анастасия Костенко, третья супруга футболиста Дмитрия Тарасова, четыре месяца назад родила девочку, а в одной из последних публикаций в Instagram продемонстрировала подозрительно худые ноги.

После родов Анастасия стала вести блог в Instagram, раздавая советы мамочкам по восстановлению после родов.

Анастасия Костенко показала в Instagram тонкие ноги

Но пока фанаты Костенко восторгаются ее стройной фигурой, которую ничуть не испортило рождение дочери, хейтеры отмечают чрезмерную худобу модели, в частности, слишком тонкие ноги, особенно на фото, где Анастасия сидит на ступенях.

Анастасия Костенко показала в Instagram тонкие ноги

Поклонники тоже рассмотрели снимок и обеспокоились, почему конечности супруги Тарасова такие тонкие, возможно виноват неудачный ракурс, а некоторые даже намекнули на некорректный фотошоп.

Анастасия Костенко показала в Instagram тонкие ноги

Пользователи порекомендовали Насте сменить диету и начать нормально питаться.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:02

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