Анастасия Костенко показала в Instagram тонкие ноги





После родов Анастасия стала вести блог в Instagram, раздавая советы мамочкам по восстановлению после родов.Но пока фанаты Костенко восторгаются ее стройной фигурой, которую ничуть не испортило рождение дочери, хейтеры отмечают чрезмерную худобу модели, в частности, слишком тонкие ноги, особенно на фото, где Анастасия сидит на ступенях.Поклонники тоже рассмотрели снимок и обеспокоились, почему конечности супруги Тарасова такие тонкие, возможно виноват неудачный ракурс, а некоторые даже намекнули на некорректный фотошоп.Пользователи порекомендовали Насте сменить диету и начать нормально питаться.