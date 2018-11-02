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Мосгордума предлагает ужесточить наказание для аптек за продажу без рецепта

Глава комиссии Мосгордумы предлагает ужесточить уголовную ответственность для аптек, продающих препараты без рецепта. Также в правительстве столицы обсудят торговлю наркотиками в аптечных сетях.

Мосгордума предлагает ужесточить наказание для аптек за продажу без рецепта

Людмила Стебенкова, занимающаяся в Московской городской Думе вопросами здравоохранения, выступила с инициативой проверки и более жёсткого наказания для владельцев аптек. Глава комиссии считает, что правительство должно решать вопрос на федеральном уровне, ведь существующие запреты на распространение препаратов без рецепта фактически не работают.

Политик считает, что цель аптек в наибольшем денежном обороте, и наказанию необходимо подвергать не только юридических, но и физических лиц, преступивших закон. Так, в странах Европы невозможно выпросить то или иное лекарство без рецепта, чего не скажешь о подходе российских предпринимателей.

На будущем заседании Мосгордумы с комиссией по вопросам безопасности Стебенкова также поднимет вопрос наркоторговли через аптечные сети. На сегодняшний день в России данная незаконная сфера деятельности существует, позволяя наркозависимым не только получать запрещённые вещества, но и обычные лекарства, требующие рецепта.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:08

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