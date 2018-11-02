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Американский профессор считает зелёный чай вредным для печени и почек

Американский профессор Герберт Бонковски из Национального Института здоровья поставил под сомнение пользу употребления зелёного чая. К этому выводу привёл ряд проведённых исследований.

Американский профессор считает зелёный чай вредным для печени и почек

Зелёный чай известен своими полезными свойствами уже более четырёх тысяч лет. Этот бодрящий напиток рекомендован для повышения иммунитета, профилактики раковых заболеваний, коррекции веса.

Однако профессор Герберт Бонковски, глава кафедры заболеваний печени в университете Уэйк-Форест, считает, что зелёный чай способен также нанести вред организму. В зоне риска люди, употребляющие экстракт зелёного чая из-за содержания в нём антиоксиданта эпигаллокатехина-3-галлата. Этот элемент может привести к дисфункции почек и печени у людей, чувствительных к компоненту.

Как отмечает профессор Бонковски, для организма вредна доза эпигаллокатехина-3-галлата, превышающая 800 мг в день. Также вредно употребление напитка натощак, так как вещества усваиваются более интенсивно и имеют усиленное действие.

Ранее стало известно, что американец остался без печени из-за биодобавок с зеленым чаем.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:50

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