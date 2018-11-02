Компания Samsung сняла мультфильм о работе процессора Exynos





Компания Samsung официально представила собственный процессор, обеспечивающий широкий функционал в фирменных устройствах. После этого на YouTube появился короткометражный мультфильм, благодаря которому специфику работы Exynos может понять даже ребёнок. Разработчики показали, что происходит в модуле при показе видео со скоростью интернета 5G.Преимущество процессора от Samsung состоит в мгновенной обработке данных, которая позволяет камере смартфона учитывать все изменения освещения и окружающей среды. Это прямо отражается на качестве фотографий и видеороликов, где Samsung стремится приблизиться к совершенству.Exynos 9810 также может записывать в 4K при глубине цвета 10 бит. Мультфильм от Samsung успел получить на YouTube около 700 тысяч просмотров. Пользователям понравилось, как забавно и понятно авторы объяснили сложную работу внутри процессора.