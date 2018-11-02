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Алла Пугачева в образе рок-звезды не сдержала слез в новом клипе Алишера

Российская певица Алла Пугачева расплакалась во время съемок в новом клипе своего стилиста Алишера. Клип снимался по мотивам песни Алишера, посвященной Алле Пугачевой, в нем Примадонна снялась в образе рок-звезды вместе с Максимом Галкиным.

Алла Пугачева в образе рок-звезды не сдержала слез в новом клипе Алишера

По ходу съемок клипа одна из фраз, посвященная Алле Пугачевой, растрогала певицу, после чего она начала плакать. По словам Алишера, Алла Пугачева слишком сильно расчувствовалась, пропустив через себя трогательный текст песни.


Сам музыкант признался, что никогда не хотел бы видеть слез Аллы Борисовны, но так получилось. Алишера самого настолько тронул текст песни, что в ответственный момент он не смог спеть дуэтом с Аллой Пугачевой, а просто подошел к ней и обнял ее. Помимо Максима Галкина в съемках клипа приняли участие рэпер Гнойный и популярные модели Instagram.



 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:35

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